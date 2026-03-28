Elección nuevos consejeros del INE: Instalan comité para evaluar a aspirantes

Se instaló el comité para evaluar aspirantes al Instituto Nacional Electoral (INE) y avanzar en la elección de nuevos consejeros.

En la Cámara de Diputados se instaló el Comité Técnico de Evaluación, encargado de revisar los perfiles como parte del proceso para renovar tres espacios en el órgano electoral, y en el cual participan cinco personas, “cuatro mujeres y un hombre”, confirmó el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Hay más de 500 aspirantes a consejeros del INE

Durante una conversación con medios de comunicación, el legislador morenista dio a conocer que hay más de 500 candidatos y candidatas a “ocupar estas tres posiciones. El trabajo del Comité Evaluador es muy pesado, porque tendrán que trabajar en Semana Santa y tendrán que hacer evaluaciones y exámenes y revisar ensayos”.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) designó a Marcela Elena Fernández Domínguez, quien fue magistrada Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial; Rubén Jesús Lara Patrón, magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Selene Cruz Alcalá, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La convocatoria cerró ayer a las 18:00 horas.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), designó a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta.

Ricardo Morenal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Foto Mateo Reyes Arellano.

Analizarán a los aspirantes mediante distintas etapas, entre ellas la revisión de requisitos, evaluaciones y entrevistas, con el objetivo de seleccionar a los perfiles más idóneos.

Y se dice que de este proceso se seleccionarán a los candidatos que integrarán las listas finales que serán enviadas a la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.

Se requiere una mayoría calificada y, en caso de no alcanzarse acuerdos, el mecanismo contempla la posibilidad de recurrir a un sorteo para definir los nombramientos.

Concluye el periodo de tres integrantes del Consejo General del INE

La renovación de estas tres consejerías responde a la conclusión del periodo de integrantes actuales del Consejo General del INE.

Ricardo Monreal destacó que no conoce a la mayoría, pero “he escuchado de dos de ellos que me parecen muy prestigiados, pero todos en su currículum expresan capacidad jurídica constitucional y también experiencia en la materia”.

Expresó que conoce bien a dos de ellos, quienes, vienen de la carrera jurisdiccional, pues le ha dado seguimiento a sus resoluciones y, aunque no reveló sus nombres, expuso que uno de ellos, dijo, viene de la sala especializada en material electoral, y una magistrada, “una mujer que está en funciones, de la sala de Toluca, también en materia electoral.

Añadió que de los más de 500 aspirantes a consejeros, se tienen que seleccionar quintetas, “es decir, cinco para cada posición, cuidando la paridad, y de esos cinco se va a seleccionar uno”.

Sobre el Plan B de la reforma electoral y la preocupación de los consejeros del INE

Por otra parte, al ser cuestionado sobre los consejeros electorales que insistieron en su preocupación por la reforma electoral del Plan B en San Lázaro le pidieron a los diputados que la revisaran, sobre todo para evitar afectaciones laborales a los trabajadores del INE y los organismos locales, el morenista expuso que respeta las expresiones de los consejeros y de quienes han “afirmado esas cosas, la Comisión de Puntos Constitucionales y de la reforma electoral a la que le fue turnada esta minuta de reformas al 115, 116 y 134 van a estudiarlo, seguramente, como siempre, van a resolverlo conforme a las circunstancias, al derecho y a las exigencias del pueblo de México”.

Al preguntarle si en su opinión personal deberían hacerse cambios al Plan B, dijo que “no quiero pronunciarme, porque ya saben ustedes que son celosas las comisiones, prefiero que ellas metan opiniones, porque yo no soy miembro de esas comisiones, y por tanto espero que ellas decidan”, expresó Ricardo Monreal.

*mcam