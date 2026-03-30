Evelyn Salgado pone en marcha Operativo Vacacional de Semana Santa 2026 en Taxco

*Hogar del Sol proyecta arribo de 684 mil visitantes y una derrama por más de 4 mil 700 MDP

¡Temporada turística exitosa!

Taxco de Alarcón, Gro.- Para garantizar la seguridad y tranquilidad de visitantes y habitantes en los destinos turísticos del estado de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda puso en marcha el Operativo Vacacional de Semana Santa 2026, con más de 9 mil 600 elementos de las distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno, desplegados por aire, mar y tierra en todo el territorio guerrerense.

Al pie de la majestuosa parroquia de Santa Prisca de esta ciudad platera, la gobernadora Evelyn Salgado dio el banderazo de salida al Operativo de Seguridad, luego de afirmar que Taxco y Guerrero recibirán a los turistas con calidez y como se merecen con una diversidad de destinos listos para que disfruten de las playas, montañas, la historia y cultura en esta temporada de descanso.

Evelyn Salgado encabeza el banderazo del Operativo Vacacional Semana Santa 2026 en Taxco, Guerrero, ante autoridades y representantes de seguridad y turismo Excélsior

La mandataria aseguró que Guerrero se encuentra preparado para recibir a más de 684 mil visitantes, quienes podrán disfrutar tanto de las tradiciones religiosas, como de los destinos de playa en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y otros municipios costeros, además de la oferta de ecoturismo.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Ledesma Osuna, informó que el operativo, se desarrolla del 26 de marzo al 12 de abril, representa un despliegue de más de nueve mil 600 elementos en la entidad, con la participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fiscalías, Protección Civil, Cruz Roja y Ángeles Verdes, entre otras instituciones.

Detalló que la Policía Estatal mantiene presencia en las ocho regiones, con más de 500 elementos operativos distribuidos en 88 patrullas, cuatro unidades Black Mamba y 33 motopatrullas, vigilando la Autopista del Sol, carreteras federales y estatales, así como los principales destinos turísticos.

Evelyn Salgado y autoridades de los tres niveles de gobierno encabezan el arranque del Operativo Vacacional Semana Santa 2026 en Taxco, Guerrero, frente a Santa Prisca Excélsior

Por su parte, la Secretaría de Marina se suma con más de 300 elementos, además de vehículos, embarcaciones y helicópteros, reforzando las labores de vigilancia, auxilio y protección en las principales playas del estado.

En el ámbito turístico, el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, destacó que Guerrero llega fortalecido a esta temporada, luego de registrar ocupaciones de hasta el 98% en destinos como Acapulco en lo que va del año, mientras que a nivel estatal se han alcanzado cifras cercanas al 95%.

Subrayó que Acapulco cuenta actualmente con 17 mil habitaciones disponibles, de las 19 mil 700 existentes antes del impacto del huracán Otis, distribuidas en más de 300 hoteles, lo que refleja una importante recuperación de la infraestructura turística.

De acuerdo con las proyecciones, del 3 al 5 de abril se espera una afluencia superior a los 684 mil visitantes, con una ocupación hotelera promedio del 72.7% y una derrama económica que superará los 4 mil 700 millones de pesos, posicionando a Guerrero como uno de los destinos más competitivos del país.

El titular de SECTUR, dijo que la ocupación hotelera promedio nacional se estima en 63.85%, lo que coloca a Guerrero cerca de 10 puntos por encima de la media.

Al evento asistieron el alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza; el comandante de la Novena Región Militar, José Roberto Flores Montes de Oca; el comandante de la Octava Región Naval, Enrique Barney Montalvo; el comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Moreno Barrera; el Fiscal General del Estado, Zipacná Torres Ojeda; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Óscar García Ponce de León, entre otros mandos.

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