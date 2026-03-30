Fiscalía de NL registra 87 denuncias por robo de celulares en Pa’l Norte

Tras la celebración del Festival Tecate Pa’l Norte, que se realizó en Monterrey, en las instalaciones del Parque Fundidora, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que se presentaron 87 denuncias por robo de celulares.

A través de una ficha informativa, detalló que el viernes 27, cuando arrancó el evento, se presentaron 17 denuncias; el sábado, 33, y el domingo, 37.

Público observa una presentación en el escenario principal del Festival Tecate Pa’l Norte en Parque Fundidora, Monterrey, donde miles de asistentes siguieron el concierto. Excélsior / Aracely Garza

"Denuncias activas, en integración, con indagatoria a cargo del Agente del Ministerio Público Investigador, con apoyo de detectives de la AEI", precisó la autoridad estatal.

El Festival Tecate Pa’l Norte se realizó el fin de semana y reunió a 100 mil personas por día. El lineup del evento estuvo integrado por artistas de la talla de Guns N´Roses, The Killers y Kygo, entre otros.

Este año se montaron ocho escenarios en 45 hectáreas del parque.

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