CFE instala operativo de Semana Santa para atender cualquier interrupción del suministro eléctrico

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló el Operativo de Semana Santa, como parte de los trabajos del Grupo Directivo de Atención a Emergencias, esto con el objetivo de brindar atención a cualquier situación que derive en la interrupción del suministro eléctrico.

“Este operativo tiene como propósito fortalecer la capacidad de respuesta de la empresa ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante la temporada, mediante el despliegue de personal, la supervisión permanente de la infraestructura eléctrica y la atención oportuna de reportes en todo el país”.

La empresa dijo que, para estos trabajos y posibles emergencias, mantendrá guardias permanentes en todas sus áreas operativas.

Sin embargo, el personal tiene la instrucción de poner especial énfasis en zonas de alta afluencia turística y centros vacacionales, por ser estos los lugares donde se incrementa la demanda eléctrica durante toda la semana.

“Con estas acciones, la empresa busca asegurar la continuidad, confiabilidad y calidad del suministro eléctrico, en beneficio de la población y de quienes se trasladan a distintos destinos del país”.

En caso de cualquier interrupción del servicio o afectación a la infraestructura eléctrica, la CFE mantiene a disposición de la población sus distintos canales de comunicación.

Los reportes pueden realizarse a través de la línea telefónica 071, disponible las 24 horas del día durante todo el año; mediante la aplicación CFE Contigo; en el portal oficial de la CFE y sus redes sociales; así como en los Centros de Atención a Clientes más cercanos.

El objetivo de la empresa es actuar de manera oportuna y dar una atención eficaz durante el periodo vacacional de Semana Santa.

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