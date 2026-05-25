Enfrentamiento en Tecomán provoca quema de vehículos y operativo federal

Enfrentamiento provoca quema de vehículos y fuerte operativo de seguridad

Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Fiscalía General del Estado de Colima se registró este lunes en el municipio de Tecomán, a la altura de la comunidad de Caleras, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en la zona. De manera extraoficial, se reporta que habría personas heridas derivadas de estos hechos.

Tras la agresión, al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal, Secretaría de Marina y Ejército Mexicano, quienes implementaron un operativo para reforzar la seguridad y tratar de controlar la situación.

Minutos después del enfrentamiento comenzaron a reportarse incendios de vehículos, entre ellos tráileres de carga sobre la carretera Colima-Manzanillo, a la altura del municipio de Tecomán. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre los hechos.