“Operación Pez Vela II” en Colima asegura 50 mil dosis de metanfetaminas

En el marco de la estrategia “Operación Pez Vela II”, elementos de infantería de la Armada de México (Semar), mantuvo el despliegue operativo permanente en puntos estratégicos de los municipios de Manzanillo, Tecomán, Minatitlán, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez, Colima y Comala, fortaleciendo las labores de vigilancia, prevención y proximidad social con el objetivo de preservar la seguridad y tranquilidad de la población.

Del 18 al 31 de mayo de 2026, se logró la detención de 75 presuntos infractores de la ley; asimismo, se aseguraron 50,402 dosis de presunta metanfetamina, 128 dosis de hierba seca con características similares a la marihuana, ocho armas, ocho cargadores, 196 cartuchos y 13 vehículos, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

La estrategia “Operación Pez Vela II” se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General del Estado de Colima (FGE), Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y corporaciones de seguridad pública municipales.

Las acciones fortalecieron las labores de vigilancia, prevención y proximidad social con el objetivo de preservar la seguridad y tranquilidad de la población. Cortesía

Desde el inicio de la Estrategia de Seguridad “Operación Pez Vela”, se han obtenido resultados relevantes gracias al trabajo interinstitucional, resaltando la detención de 1,208 presuntos infractores de la ley; además del aseguramiento de 61,783 dosis de presunta metanfetamina, 4,143 dosis de marihuana, 131,010 dosis de cocaína, 81 armas, 77 cargadores, 1,714 cartuchos, tres cámaras parásitas y 276 vehículos.

Estas labores reflejan la coordinación interinstitucional y la integración de capacidades operativas orientadas a fortalecer la seguridad, prevenir hechos delictivos y recuperar espacios seguros para beneficio de la ciudadanía. De igual manera, las labores operativas se han robustecido mediante el empleo estratégico de motocicletas y drones, permitiendo ampliar la cobertura territorial y la eficacia de los recorridos de vigilancia.