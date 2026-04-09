Operación "Perfumes": cae el cerebro del lavado transfronterizo entre Monterrey y Texas

Lo que parecía ser un flujo legítimo de perfumes y mercancías entre Texas y Nuevo León era, en realidad, el engranaje de una sofisticada maquinaria financiera al servicio del narcotráfico. Gabriel Arturo Castillo, de 52 años y originario de Monterrey, se declaró culpable ayer ante una corte federal de Estados Unidos por liderar una conspiración de lavado de dinero que operó durante dos años.

La operación de Castillo no dependía de maletas con efectivo, un método riesgoso y obsoleto. Su red utilizaba el Intercambio de Pesos del Mercado Negro (BMPE por sus siglas en inglés). El esquema consistía en recibir dólares de la venta de droga en EU, depositarlos en cuentas en Laredo, Texas, y comprar mercancía legal —principalmente perfumes. Al enviar los productos a México, los empresarios locales pagaban en pesos a cuentas controladas por los cárteles, "limpiando" así el dinero bajo la fachada de comercio legítimo.

Contexto: el golpe de la UIF al sistema financiero

Mientras el caso Castillo avanza en Texas, en México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha intensificado el bloqueo de activos para asfixiar la operatividad del crimen organizado.

Cifras del combate al lavado (Reporte UIF abril 2026):

Personas bloqueadas: 500 individuos vinculados a redes de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cuentas bancarias inmovilizadas: 5,000 cuentas suspendidas por movimientos sospechosos. Monto estimado: Se estima que el valor de estos bloqueos supera los mil 200 millones de pesos, impactando la estructura logística de los grupos transnacionales.

La lucha contra el capital ilícito ha tenido hitos clave en el primer trimestre del año:

La condena de Castillo ha generado reacciones inmediatas en el gobierno estadounidense, que endurece su retórica frente a las redes financieras en México.

A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal de EE. UU., fue enfático:

Esta condena envía un mensaje claro: perseguiremos no sólo a los narcotraficantes, sino a los facilitadores que habilitan sus crímenes. El comercio legítimo no será escudo del crimen."

Por su parte, la DEA y el IRS destacaron en días recientes que la prioridad ahora es la inteligencia financiera.

Seguir el rastro del dinero es más efectivo que incautar cargamentos", señalaron fuentes de la agencia antidrogas, destacando que México sigue siendo el principal nodo de blanqueo para los beneficios generados por el fentanilo.

El destino de Castillo

Extraditado desde México en agosto de 2025, Castillo permanece bajo custodia federal. Su sentencia está programada para el próximo 7 de julio, donde enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Este caso marca un hito en los esfuerzos por asfixiar las finanzas de las organizaciones criminales que operan en la frontera sur.