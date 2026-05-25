Otro rayo impacta Hidalgo: ahora derriba la cruz de una parroquia en Real del Monte

Un rayo que impactó contra la parroquia de Nuestra Señora del Rosario terminó por derribar la cruz ubicada en la parte superior del recinto religioso, ubicado en el centro del municipio de Mineral del Monte.

De acuerdo con reportes de autoridades locales, la descarga eléctrica impactó directamente la cúpula del templo, provocando la caída de la estructura y el desprendimiento de diversos fragmentos que quedaron sobre el techo del inmueble y en áreas cercanas al perímetro de la iglesia.

El hecho ocurrió mientras se registraba una intensa lluvia acompañada de actividad eléctrica en este Pueblo Mágico, donde visitantes y habitantes presenciaron el momento del impacto.

Elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para acordonar la zona y realizar una evaluación de riesgos, con el fin de evitar accidentes entre peatones y turistas que transitaban por el centro del municipio.

Las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la estructura religiosa.

La parroquia de Nuestra Señora del Rosario es uno de los inmuebles históricos más representativos de Mineral del Monte y se localiza en una de las zonas con mayor afluencia turística del municipio.

El incidente ocurre días después de otro hecho relacionado con actividad eléctrica en Hidalgo. El pasado sábado, un rayo impactó en el municipio de Acaxochitlán, donde cuatro personas resultaron lesionadas.