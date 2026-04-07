Ofensiva del Tesoro de EU 2026: 70 objetivos mexicanos en la "Lista Negra"

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha desplegado en los primeros meses de 2026 una estrategia de "embestida frontal" contra el sistema financiero del crimen transnacional. La ofensiva ya sumaría 70 nuevos objetivos en México, enfocándose en sectores estratégicos: banca, turismo, logística y educación. A continuación algunos casos detectados.

El dardo al efectivo: Orden de Focalización Geográfica (GTO)

Fecha: 10 de marzo de 2026. Emisor. Red de Control de Delitos Financieros (Fincen). Medida. Reporte obligatorio de transacciones en efectivo desde 1,000 USD en negocios de servicios monetarios. Zonas Clave. Condados fronterizos de Arizona, California, Nuevo México y Texas. Objetivo. Frenar el blanqueo de capitales derivado del tráfico de fentanilo.

Golpes al sector financiero y de cuello blanco

El movimiento de mayor impacto es la designación de tres entidades mexicanas como “preocupación primaria de lavado de dinero”: Entidades señaladas. CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Monto estimado. Movimiento de más de 100 mdd vinculados a opioides y precursores provenientes de China. Consecuencia. Orden de corte inmediato de cualquier transmisión de fondos con estas instituciones por parte del sistema financiero de Estados Unidos

Turismo y logística

Fraude Inmobiliario ( CJNG ). El 19 de febrero de 2026, la OFAC desmanteló una red de fraude de tiempos compartidos en el complejo Kovay Gardens (Nayarit). Se sancionó a 17 empresas y 5 personas físicas por estafar a ciudadanos estadunidenses. Puertos y Químicos. Durante febrero, se designó a Logística y Transportes Transpacíficos y Servicios Aduanales del Norte (Manzanillo y Lázaro Cárdenas) por ocultar precursores de fentanilo en carga legal. Imperio en Baja California (Sinaloa). El 27 de febrero se sancionó a El Ruso (Juan José Ponce Félix) y El Cande (Candelario Arcega Aguirre), golpeando su red de marisquerías y centros nocturnos (Coco Beach Bar, Cavally).

Fraudes de tiempos compartidos detectados por Estados Unidos Especial

Caso IMG Academy

Fecha: 12 de febrero de 2026. Multa: 1.7 mdd. Causa. "Indiferencia temeraria" al aceptar pagos de matrícula de hijos de dos capos sancionados durante cinco años. La OFAC advirtió que la academia ignoró los protocolos de debida diligencia mínima.

IMG Academy, en Florida. Especial

Claves del Despliegue