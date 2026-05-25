Roberto Blancarte analiza la encíclica de León XIV sobre Inteligencia Artificial

La primera Encíclica del Papa León XIV “Magnifica Humanitas” coloca a la humanidad frente al espejo de la deshumanización provocada por la guerra, la inteligencia artificial y el abuso del poder, afirmó el Sociólogo de las religiones, Roberto Blancarte, al analizar el nuevo documento pontificio dado a conocer este jueves.

Explicó que la encíclica, de 130 páginas, representa un intento de la Iglesia católica por intervenir en los grandes debates contemporáneos sobre el futuro de la humanidad y los riesgos éticos derivados de las nuevas tecnologías.

“El Papa se sitúa en el sentir público de buena parte de la humanidad”, expresó Blancarte, al destacar que el texto aborda no sólo los peligros de la inteligencia artificial, sino también “el mal uso de la información y del poder”.

El Especialista consideró en entrevista con Pascal Beltrán del Río en Imagen Radio que el eje central de la Encíclica es la defensa de la dignidad humana frente a distintas formas de deshumanización. En ese sentido, explicó que León XIV retoma el legado de la histórica Rerum Novarum, promulgada hace más de 130 años por León XIII, aunque ahora el centro de preocupación ya no es únicamente la cuestión social, sino el impacto de la tecnología y la violencia global.

“Ahora el centro de las discusiones son dos: el tema de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial, y por otro lado el tema de la guerra y del uso ilimitado del poder”, detalló.

Blancarte también sostuvo que el documento parece incluir una crítica implícita a los discursos políticos que buscan justificar conflictos armados en nombre de Dios. Incluso sugirió que el capítulo relacionado con la guerra pudo haber sido añadido recientemente en medio de las tensiones internacionales y de las polémicas entre el Vaticano y el Presidente estadounidense, Donald Trump.

“El Papa insiste precisamente en que uno no puede hablar a nombre de Dios, mucho menos ponerse en la posición de Dios”, apuntó.

Previó que este tema podría generar una nueva ofensiva de Trumpy sus seguidores. “Conociendo a Trump y a todos sus seguidores probablemente no se van a quedar contentos y van a lanzar alguna ofensiva en contra de él”. No obstante, dijo que podría pasar desapercibido, porque “muchas veces los católicos no leen las encíclicas. Difícilmente siguen lo que dice la doctrina mucho menos van a leer las encíclicas”, manifestó.

Sobre el apartado relacionado con la esclavitud, Blancarte expuso que León XIV reconoce responsabilidades históricas de la Iglesia, particularmente en relación con la división colonial del mundo entre España y Portugal, pero al mismo tiempo conecta ese pasado con las nuevas formas de esclavitud contemporánea, especialmente aquellas ligadas a la migración y la pérdida de autonomía humana. “Obviamente una primera manera de deshumanizar a alguien es quitarle su capacidad de ejercer su autonomía de ser quien es y de ser precisamente lo contrario de alguien libre, un esclavo”.

El Profesor e investigador del Colegio de México añadió que la Santa Sede lleva años trabajando en reflexiones sobre inteligencia artificial y ética tecnológica, por lo que esta encíclica no surge de manera improvisada. Consideró finalmente que el documento abrirá nuevos debates dentro y fuera de la Iglesia católica debido a su profundidad y alcance político, social y moral.