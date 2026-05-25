Inicia paro indefinido de labores la Sección 22 del SNTE-CNTE en Oaxaca

Cientos de trabajadores de la educación, adheridos a la Sección 22 del SNTE-CNTE, marcharon este lunes en la ciudad de Oaxaca para dar inicio a su paro indefinido de labores como una medida de presión para que sean atendidas sus demandas.

“¡El paro, el paro, es culpa del Estado!” y “¡Mentira, no es cierto, nada está resuelto!”, fueron algunas de las consignas lanzadas por los sindicalistas.

La movilización magisterial dejó sin clases a 80 mil estudiantes de 11 niveles educativos, inició a temprana hora con una marcha masiva que inició en la Carretera Internacional 190 Cristóbal Colón, frente al Monumento a Juárez, para avanzar después al centro histórico.

A la protesta, se sumaron organizaciones civiles y la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO).

En un mitin, la secretaria general de la Sección 22 del SNTE-CNTE, Yenny Aracely Pérez Martínez, afirmó que los sucesos en la Ciudad de México demuestran el discurso demagógico de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) sobre una total apertura al diálogo con el magisterio disidente.

“Lejos queda el discurso de que el gobierno es distinto y no reprime al pueblo”, aseveró.

Sin embargo, sostuvo que el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) es y sigue siendo un referente de la lucha magisterial no solamente a nivel estatal y nacional, sino internacional, porque ha resistido a gobierno del PRI, del PAN y ahora de Morena, quienes utilizan las mismas prácticas de represión.

De esta manera, reclamó la instalación de la mesa de diálogo tripartita SEP-IEEPO-Sección 22 para la solución de sus requerimientos locales y la reinstalación de la mesa de diálogo con la Comisión Nacional Única Negociadora (CNUN) de la CNTE, para atender la demanda de abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la reforma educativa.

La dirigente dijo que la Asamblea Estatal determinará el plan de acción estatal y nacional para dar respuestas a los sucesos en la Ciudad de México y alcanzar respuestas a sus reclamos locales.

“Que lo tengan presente los gobiernos federal y estatal, si tocan a uno tocan a todos”, aseveró.