Tromba en Oaxaca provoca caída de postes de luz y árboles

Una tromba registrada en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, provocó la caída de 22 postes de energía eléctrica, así como alrededor de 60 árboles derribados que obstruyeron las calles principales de esta municipalidad del Istmo de Tehuantepec

La población quedó sin servicio de energía eléctrica y sin red de telefonía debido a los daños ocasionados por la lluvia torrencial y granizo acompañada con fuertes rachas de viento.

Según versiones preliminares, más de una decena de techumbres se desprendieron de igual número de viviendas, dejando a sus ocupantes a la intemperie.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca estableció contacto inmediato con las autoridades locales, las cuales reportaron diversas afectaciones en la cabecera municipal.

Asimismo, la Comisión Estatal Forestal desplazó a sus brigadistas para comenzar con la poda y retiro de árboles caídos.

Para mañana, una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y el desplazamiento de la onda tropical número 2 sobre el sureste mexicano, generarán lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas.

Simultáneamente, un canal de baja presión extendido al interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en el oriente, centro y sur del territorio mexicano.