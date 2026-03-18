Sin avance ni resultados las 15 acciones anunciadas en 2025 para reforzar la alerta de género por el gobierno de la CDMX: Liz Salgado

· A siete meses del anuncio realizado por la jefa de Gobierno, prevalece la opacidad: no existen informes actualizados ni seguimiento público de la Alerta por Violencia contra las Mujeres.

· Mientras los reportes de personas desaparecidas en la capital incrementaron 27% en el primer trimestre de 2026, el gobierno dejó de publicar los informes mensuales de la Alerta.

La diputada panista Liz Salgado denunció hoy la falta total de transparencia y la ausencia de resultados respecto a las 15 acciones estratégicas anunciadas en agosto de 2025 por el Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer la Alerta por Violencia contra las Mujeres. A pesar de la gravedad de la crisis de violencia que atraviesa la capital, la legisladora señaló que no existe información pública que permita evaluar el desempeño de estas medidas.

Durante su intervención, Salgado recordó que en agosto de 2025 la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un paquete de 15 acciones destinadas a consolidar la política de prevención, atención y erradicación de la violencia de género. Este plan buscaba dar continuidad al decreto de Alerta de Género publicado originalmente en 2019, cuando la hoy presidenta Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno, bajo la premisa de mejorar la coordinación institucional, la atención a víctimas y la profesionalización de los servidores públicos.

Al revisar los portales oficiales y los mecanismos de seguimiento de la Alerta de Género, no hay un solo dato actualizado sobre los avances de estas 15 acciones. La última información disponible, tanto en informes mensuales como anuales, corresponde a la administración anterior de Martí Batres. Desde entonces, el silencio ha sido la única respuesta del gobierno”, afirmó la diputada.

La legisladora subrayó la contradicción entre el discurso oficial y la realidad administrativa, por lo que resulta preocupante que, en un gobierno encabezado por una mujer que se define como feminista y comprometida con la seguridad de las mujeres, la evidencia diga lo contrario. No hay datos en la Secretaría de las Mujeres ni en el primer informe de la jefa de Gobierno que permitan fiscalizar el uso de recursos o el cumplimiento de metas.

Salgado enfatizó que la transparencia no es un lujo, sino una obligación, especialmente cuando la seguridad de las mujeres está en juego. La falta de rendición de cuentas impide saber si el presupuesto asignado se está ejerciendo correctamente o si las instituciones responsables están cumpliendo con su labor. La denuncia cobra mayor relevancia ante las cifras recientes sobre inseguridad en la capital, ya que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al comparar el periodo de enero a marzo de 2025 contra el mismo lapso de 2026 se observa un incremento de 27% en los reportes de personas desaparecidas en la Ciudad de México.

“Mientras el problema crece y las familias exigen respuestas, el gobierno oculta la información. No podemos enfrentar una emergencia de este tamaño a ciegas, sin indicadores de desempeño y sin diagnósticos claros de lo que está fallando”, sentenció.

Ante este panorama, la diputada Liz Salgado presentó una proposición con carácter urgente para que el Gobierno de la Ciudad de México cumpla con presentar un informe desagregado y actualizado al mes de febrero de 2026 sobre el avance de las 15 acciones anunciadas en agosto pasado. Dicho informe debe incluir objetivos específicos, metas alcanzadas, indicadores de resultados, presupuesto ejercido y retos identificados.

Asimismo, pidió retomar de manera inmediata la publicación mensual de los informes de atención de la Alerta de Violencia de Género, práctica que fue abandonada por la presente administración, y que las 15 acciones sean evaluadas por una institución académica de prestigio o una organización de la sociedad civil experta en la materia, para garantizar la imparcialidad en la medición de resultados.

“La transparencia es esencial para fortalecer el trabajo institucional. Sin resultados medibles, las promesas de seguridad para las mujeres de esta ciudad se quedan en simple retórica. Exigimos cuentas claras y acciones que realmente protejan la vida de las capitalinas”, concluyó la legisladora.