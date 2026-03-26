Fortalecen los consulados con más de 31 mdp; atienden a 2 mil 334 mexicanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se fortalecen los 53 Consulados en Estados Unidos para la atención de los connacionales que radican en dicho país.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de Sheinbaum, indicó que, en casi tres meses, se han invertido 31 millones 750 mil 859 pesos que han permitido atender a 2 mil 334 connacionales.

La mandataria federal explicó que los recursos se obtuvieron del sorteo “México con M de Migrante”, que realizó la Lotería Nacional el 15 de septiembre de 2025, como un homenaje a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Estamos constantemente fortaleciendo los Consulados en comunicación. Y frente a alguna denuncia, atendiéndose si hay maltrato. A partir de ahí, se habla con Relaciones Exteriores. Y por supuesto, siempre hay mejoras que hacer. No decimos que están al 100 por ciento; creemos que están mejor que cuando llegamos, los Consulados, pero es un trabajo de todos los días”, afirmó.

El subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, detalló que del sorteo “México con M de migrante” los 31 millones 750 mil 859 pesos obtenidos han permitido atender a 2 mil 334 personas principalmente para representación legal; fortalecimiento del programa de visitas de protección consular; jornadas extraordinarias de protección preventiva; acciones de difusión y protección preventiva; y reforzamiento de capacidades en consulados de alta demanda.

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