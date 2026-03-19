ONU reactiva caso de los tres italianos desaparecidos en Jalisco en 2018

A ocho años del caso, la desaparición de italianos en Jalisco fue reactivada por la ONU, que exigió a México avances y un plan de búsqueda.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al Estado mexicano entregar resultados concretos antes del 3 de junio, tras evaluar que no existen progresos recientes en la investigación.

Los desaparecidos son Raffaele Russo, su hijo Antonio y su sobrino Vincenzo Cimmino, vistos por última vez el 31 de enero de 2018 en el municipio de Tecalitlán, Jalisco.

ONU señala fallas en la investigación

De acuerdo con el pronunciamiento del organismo internacional, las acciones de búsqueda no han sido continuas y carecen de una estrategia coordinada.

El abogado de la familia Russo, Claudio Falletti, sostuvo que el comité fue claro al señalar que no se ha esclarecido el caso.

El juicio de la ONU es muy claro: después de más de ocho años, la verdad aún no ha salido a la luz; falta una estrategia investigativa seria y un plan coordinado”, indicó.

El comité también advirtió que las líneas de investigación no se han agotado y pidió profundizar en todos los niveles de posible participación de autoridades.

Desaparición vinculada a policías municipales

Según las investigaciones realizadas en 2018, los tres italianos habrían sido detenidos por policías municipales de Tecalitlán.

Horas después de la desaparición del padre, los otros dos familiares acudieron a buscarlo y también fueron interceptados.

Uno de los últimos indicios fue un mensaje de voz enviado por Antonio Russo a su hermano Francesco, en el que informaba que habían sido detenidos por policías.

Las indagatorias señalaron que los agentes municipales habrían entregado a las víctimas a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por estos hechos, cuatro policías fueron detenidos en febrero de 2018. Actualmente, dos de ellos cumplen condenas de 50 años de prisión; uno murió en prisión y otra implicada escapó mientras enfrentaba el proceso en libertad.

ONU pide investigar vínculos con el crimen organizado

El organismo internacional señaló que persisten dudas sobre la participación de autoridades locales y su posible relación con grupos delictivos.

Se debe profundizar en todos los niveles de esta implicación”, indicó el abogado de la familia, al referirse a la exigencia del comité.

Asimismo, el informe subraya que desde 2023 no se reportan avances en el caso, lo que motivó la reactivación del expediente.

Francesco Russo, familiar de las víctimas, pidió que se intensifiquen los interrogatorios a los policías detenidos para obtener información.

Pedimos que sean interrogados de manera exhaustiva hasta que den datos concretos sobre el paradero”, señaló.

El Comité también observó que las víctimas no han sido inscritas en el Registro Estatal ni en el Registro Nacional de Víctimas, lo que representa una omisión institucional.

A pesar del tiempo transcurrido, los familiares mantienen la expectativa de conocer el destino de los tres italianos.

RLO