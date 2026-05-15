Explosión en fiestas patronales en Jalisco

JALISCO.

Es el tradicional torito de pirotecnia de las fiestas patronales de Amatitán, Jalisco... De pronto... se escucha una explosión y la alegría se convierte en caos y terror.

La pirotecnia alcanzó unos cilindros de gas LP que se encontraban en los puestos de comida, generando la explosión.

Reproducir Explosión fiestas patronales Jalisco

Los heridos quedan en la calle; hay gritos y desesperación.

"Sí, vayan y llévense a los niños, dejen paso libre, ábranse, ábranse"

El fuego consume los puestos y todo queda destruido.

Elementos de Protección Civil y paramédicos llegan para atender a los heridos.

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De manera preliminar, Protección Civil Jalisco reportó seis lesionados graves y siete regulares, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.