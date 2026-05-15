Rechazan 11 mil marinos y policías federales quedarse en la Guardia Nacional

Inquietos desde el primer momento por su seguridad laboral, un total de cuatro mil 803 y seis mil 212 integrantes de la extinta Policía Federal rechazaron quedarse en las filas de la Guardia Nacional y regresaron a su institución de origen, revela un anexo del Informe anual de actividades de la Guardia Nacional, en el que se precisa que durante el 2025 un total de 22 mil 875 efectivos dejaron de pertenecer a la fuerza.

Luego de recibir el Informe anual de la Guardia Nacional en febrero pasado, senadores de diferentes grupos parlamentarios hicieron preguntas para esclarecer algunas partes del documento y las respuestas las recibieron una semana antes de concluir el periodo ordinario.

Así, uno de los senadores solicitó “las causas del decremento en el estado de fuerza (de 137 mil 716 efectivos en 2024 a 121 mil 247 en 2025), desglosando bajas, traslados a otras fuerzas, plazas no cubiertas y cualquier cambio administrativo o presupuestal asociado".

El desglose de las bajas

La respuesta de la Secretaría de la Defensa establece que “al cierre del año 2025, la Guardia Nacional registró una disminución considerable en su estado de fuerza, debido a la reincorporación del personal a sus organismos de origen, como fue la Secretaría de Marina (Semar) y la otrora Policía Federal y/o diferentes bajas a lo largo del año”.

Acompaña la explicación con un cuadro en el que se puede leer que tuvo seis mil 181 “bajas de enero a diciembre del 2025”, a las cuales se suman cinco mil 679 “deserciones de enero a diciembre del 2025”; cuatro mil 803 “reincorporaciones a Semar” y seis mil 212 “reincorporaciones a la S.S.P.C. (Carrera)”, para hacer un total de 22 mil 875 elementos menos.

Como nota, informa que “se tuvieron seis mil 570 altas en la Fuerza de Seguridad Pública”.

Inquietud desde el origen

Prácticamente desde el primer momento en que se creó la Guardia Nacional, los elementos que fueron trasladados a ese cuerpo de seguridad expresaron sus inquietudes por la pérdida de antigüedad y prestaciones que tenían en su corporación de origen.

Por eso, en la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional se incluyó un transitorio para dejar en claro que sus derechos laborales estaban a salvo.

“Los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones; la ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquélla, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en la misma, para efectos de su antigüedad. Lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional”, dice el régimen transitorio de esa reforma.

Decretos insuficientes

Sin embargo, no fue suficiente. Por eso, en diciembre del 2023 el Senado accedió a la petición de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para aprobar un “decreto de interpretación” y aclarar que los derechos laborales de los militares y marinos que pasaron a la Guardia Nacional a partir del 2019 no se pierden, sino que se mantienen en su antigüedad, grados y prestaciones que les corresponden desde que se sumaron a las filas de las Fuerzas Armadas del país.

Tampoco fue suficiente y en diciembre del 2024 cientos de elementos generaron presión para ser regresados a sus instituciones de origen.

La respuesta entregada por la Secretaría de la Defensa revela por primera vez el número de marinos y de policías federales que no quisieron ser parte de la Guardia Nacional: 11 mil 15 elementos.