Obtienen pensionados de CFE suspensión de amparo contra reducción de pensión

Pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvieron una suspensión de amparo de parte del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Nuevo León en contra de la reforma a las pensiones impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por unanimidad obtuvieron un fallo a favor lo que representa que los extrabajadores seguirán recibiendo el mismo monto de pensión sin una reducción.

El Magistrado ponente, Juan Carlos Amaya alegó que ante la baja en sus pensiones sufrirían un impacto emocional y a su integridad física lo cual es equiparable al tormento o la tortura psicológica.

Para una persona jubilada, especialmente aquella adulta mayor o que está enferma, la pensión no es un excedente patrimonial ni una expectativa mercantil si no que es el medio ordinario de subsistencia.

Ya que con el monto que reciben pagan vivienda, alimentación, transporte, consultas y medicamentos, entre otras cosas.“Por lo que si el ingreso se reduce abruptamente el daño se traslada de inmediato a la salud y la vida digna”, expuso