Once años le bastaron a Miguel Ángel Félix Gallardo para ser Jefe de Jefes

Miguel Ángel Félix Gallardo, quien amasó un inconmensurable poder y es el único que fue llamado Jefe de Jefes, murió ayer a los 80 años a causa de una falla orgánica múltiple.

El capo estaba internado en un hospital privado, a donde fue trasladado desde el complejo penitenciario de Puente Grande el pasado viernes.

Félix Gallardo nació en Bellavista, en las cercanías de Culiacán, Sinaloa el 8 de enero de 1946.

En 1978, a los 32 años de edad, fue cofundador —junto con Ernesto Fonseca Don Neto y Rafael Caro Quintero— del Cártel de Guadalajara, que transformó el narcotráfico de un negocio local a una empresa trasnacional. También fue precursor del lavado de dinero e involucró desde entonces a autoridades de distintos niveles.

El Jefe de Jefes fue arrestado el 8 de abril de 1989 por el asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) Enrique Kiki Camarena.

Como muchos de los personajes que se han convertido en narcotraficantes, Félix Gallardo fue policía judicial.

Formó parte del grupo delictivo encabezado por Pedro Avilés Pérez, uno de los primeros narcotraficantes que llevó mariguana a Estados Unidos y que fue abatido por la policía federal en 1978, cuando empezó su ascenso definitivo.

Al momento de su muerte, Félix Gallardo tenía dos condenas que en total sumaban 77 años de prisión.

En septiembre de 2022 y en julio de 2026 obtuvo resoluciones judiciales favorables para tener prisión domiciliaria por razones humanitarias y de salud. La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo y una serie de trabas burocráticas impidieron su excarcelación.

La tarde del pasado viernes, con 80 años a cuestas, fue sacado del penal de Puente Grande y llevado bajo un fuerte resguardo policial a un hospital privado de Guadalajara, con diagnóstico reservado por baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación.

Origen

Félix Gallardo fue hijo del matrimonio de Ramón Félix Sánchez y Justina Gallardo Gastélum.

En contraste con otros capos sinaloenses, El Jefe de Jefes no provenía del campo. Cursó una carrera técnica y llegó a tener ciertos conocimientos en el ramo comercial.

En su adolescencia ingresó al ámbito policial. Uno de sus primeros trabajos en la Policía Judicial fue como madrina, una especie de ayudante encargado de ciertos trabajos sucios.

En 1963, 15 años antes de fundar el Cártel de Guadalajara, ya era elemento de la Policía Judicial de Sinaloa, de donde saltó a la Judicial Federal.

El Jefe de Jefes fue detenido el 8 de abril de 1989 por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Archivo histórico Excélsior

Un elemento que se percibe como el cambio en la vida del futuro capo ocurrió cuando fue asignado como escolta personal de Leopoldo Sánchez Celis, priista que ocupó la gubernatura de Sinaloa entre el 1 de enero de 1963 y el 31 de diciembre de 1968.

La relación entre el político y el policía trascendió lo laboral. Primero fueron amigos y llegaron a ser compadres: en 1983, Félix Gallardo fue padrino de bodas de Rodolfo Sánchez Duarte, hijo del exmandatario.

Ese vínculo le facilitó el acceso a círculos políticos y empresariales de Sinaloa, dotándolo de contactos e información de alto nivel que resultaron decisivos en su ascenso en el mundo del hampa.

Durante los años setenta y hasta principios de la década de 1980, proyectó la imagen de un empresario respetable. En Sinaloa y Jalisco se presentaba como acaudalado empresario ganadero y dueño de restaurantes, hoteles y discotecas, alternando en los niveles sociales más altos.

Félix Gallardo entró en el narcotráfico siendo policía. Su puerta de entrada fue como intermediario para sobornar y corromper a funcionarios estatales en favor de traficantes. A través de un traficante identificado como Eduardo Fernández, Félix Gallardo entró al grupo Avilés Pérez, considerado pionero del narcotráfico sinaloense.

Gracias a su cercanía con el poder estatal y a sus habilidades personales, Avilés convirtió a Félix Gallardo en un enlace con la clase política de Sinaloa.

Al ser detenido, las autoridades mexicanas aseguraron 50 casas al cofundador del Cártel de Guadalajara Archivo histórico Excélsior

Los primeros registros judiciales contra Félix Gallardo aparecen en 1971, cuando tenía 25 años, cuando se giró la primera orden de aprehensión en su contra por tráfico de drogas.

Años después, el propio capo confesaría que para esa fecha ya participaba formalmente en el negocio.

De acuerdo con indagatorias de la DEA, en 1976 se abrió la causa penal 179-76 en el Juzgado Tercero de Distrito de Baja California por su presunta responsabilidad en el transporte de 134 kilogramos de cocaína y 19 de heroína. Sin embargo, cuatro años después se presentó voluntariamente ante el juzgado y obtuvo libertad absoluta a las 48 horas de su comparecencia. Pese a los elementos acusatorios en su contra, tenía la ayuda de políticos.

Consolidación

Entre 1977 y 1978, dos hechos modificaron el mapa criminal de México y consolidaron su liderazgo. En 1977, bajo presión estadunidense, el gobierno mexicano puso en marcha la Operación Cóndor para erradicar sembradíos de mariguana y amapola en el Triángulo Dorado (Sinaloa, Durango y Chihuahua), ofensiva que obligó a diversos traficantes a desplazarse a ciudades como Guadalajara.

En este contexto ocurrió la muerte de Avilés Pérez, el 15 de septiembre de 1978, en un tiroteo con la policía. Félix Gallardo se asoció entonces con antiguos compinches de la organización de El León de la Sierra, Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero.

Entre los tres asumieron el control de las rutas del trasiego de drogas y así delinearon lo que se llamó el Cártel de Guadalajara.

La revolución económica ocurrió cuando Félix Gallardo desplazó el negocio de la marihuana y la heroína hacia la cocaína sudamericana.

El Jefe de Jefes se asoció con personajes de Medellín y Cali y de ellos aprendió la táctica de trasladar la cocaína en pequeñas aeronaves, convirtiéndose en el primer narcotraficante mexicano en establecer un puente aéreo entre Sudamérica, América Central y el norte de México, donde los cargamentos se enviaban por tierra a Estados Unidos.

La expansión del Cártel de Guadalajara se apoyó en un entramado de complicidades con autoridades estatales, corporaciones policiales, aparatos de inteligencia civil y presuntos mandos militares, que convirtieron a Miguél Ángel Félix Gallardo en El Jefe de Jefes.

El capo cumplía dos condenas en Puente Grande por mas de 70 años tras ser hallado culpable de delitos contra la salud, acopio de armas y los homicidios de Kiki Camarena y del piloto Alfredo Zavala.

Con información de Karla Méndez