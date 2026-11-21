El presupuesto destinado al sector educativo en 2027 tendrá un incremento del 11 por ciento para alcanzar una cifra histórica de 1.3 billones de pesos, lo que representa casi 129 mil millones de pesos adicionales, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Los recursos asignados para becas pasarán de 187 mil millones de pesos a 190 mil millones de pesos, mientras que el financiamiento para las Universidades para el Bienestar Benito Juárez crecerá de 3 mil 105 mdp a 3 mil 205 mdp, más del doble de lo otorgado en 2024.

Además, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), enfocado al mantenimiento e infraestructura escolar, aumentará casi 2 mil millones de pesos respecto a 2026.

Durante la entrega de Becas para el Bienestar en Zacatecas, acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SEP precisó que el programa La Escuela es Nuestra alcanzará este año una cobertura del 100 por ciento en planteles de primaria, secundaria y educación media superior del país para que madres y padres de familia decidan la aplicación de recursos en mejoras escolares.

El funcionario afirmó que “por más que quieran desvirtuar los números, y presentar datos falsos ahí están las cifras”, al subrayar que garantizar el futuro estudiantil es prioridad del Gobierno de México.

En ese marco, Delgado Carrillo destacó la participación de la mandataria en la Cumbre APEC 2026, donde se expuso que México mide el desarrollo por el bienestar generado, convirtiendo la inversión en derechos y la riqueza en prosperidad compartida.

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, detalló que en Zacatecas 440 mil 893 alumnos de distintos niveles educativos reciben un apoyo económico mediante una inversión superior a los 2 mil 142 millones de pesos. Finalmente, en representación del alumnado beneficiado con la Beca Gertrudis Bocanegra, otorgada también en Michoacán, Chiapas, Campeche y Sonora, la estudiante Jazmín Jaramillo Pérez agradeció el respaldo presidencial y señaló que el programa inspira a las nuevas generaciones a concluir su formación superior.