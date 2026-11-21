Más de tres mil huevos de tortuga marina golfina fueron asegurados a una persona durante recorridos de seguridad y vigilancia en la localidad de Magdalena Piñas, municipio de Pluma Hidalgo, en la región de la Costa, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Oaxaca.

La SSPC precisó que efectivos de la corporación detectaron una camioneta Nissan tipo Pick-Up, color gris con placas de Oaxaca, estacionada sobre la vía pública, en la que localizaron tres bultos que contenían los huevos de esta especie protegida.

Ante estos hechos, se efectuó la detención de J.D.H.P., así como el aseguramiento del producto y del vehículo, los cuales fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, con sede en Santa Cruz Huatulco, por su probable responsabilidad en un delito contra la biodiversidad.

La tortuga golfina está protegida en México mediante veda permanente desde 1990 y figura como especie en peligro de extinción bajo la NOM-059-Semarnat, además de contar con protección internacional en el Apéndice I de la CITES y estatus vulnerable en la Lista Roja de la UICN.

Foto: Especial

En Oaxaca, los santuarios clave se ubican en Playa Escobilla y Playa Morro Ayuta, en las regiones Costa e Istmo; ambos concentran arribadas masivas y son puntos centrales de vigilancia, monitoreo y protección de nidos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría de Marina (Semar) y brigadas comunitarias patrullan playas de anidación y arribadas, para evitar el saqueo de huevos y la captura ilegal.

En Oaxaca, los santuarios clave se ubican en Playa Escobilla y Playa Morro Ayuta, en las regiones Costa e Istmo Foto: Especial

Sin embargo, cotidianamente en plataformas digitales se comercian “nidos” de huevo de tortuga a 150 pesos en San Francisco del Mar, Juchitán y Salina Cruz, entre otras localidades del Istmo de Tehuantepec.

Lo que ayer era parte de una tradición ancestral en la alimentación de las familias zapotecas, hoy se oferta abiertamente en redes sociales como si fuera un artículo suntuario.