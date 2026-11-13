Trasladan de urgencia a Miguel Ángel Félix Gallardo a un hospital

Miguel Ángel Félix Gallardo fue trasladado de urgencia, desde el complejo penitenciario de Puente Grande, a un hospital privado de Guadalajara, luego de presentar bajos niveles de oxigenación.

El traslado se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía de Jalisco, quienes custodiaron el traslado al hospital Country 2000, que se encuentra en el cruce de Circunvalación y Ávila Camacho.

Félix Gallardo fue cofundador del Cártel de Guadalajara y uno de los narcotraficantes más poderosos de México durante las décadas de 1970 y 1980.