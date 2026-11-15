Muere el capo Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, a los 80 años en Guadalajara

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y uno de los principales fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, murió este domingo 15 de noviembre a los 80 años, mientras permanecía hospitalizado en Guadalajara, Jalisco.

La Secretaría de Seguridad del estado confirmó que el hombre, quien se encontraba privado de la libertad en el complejo penitenciario de Puente Grande, fue trasladado de urgencia el pasado 13 de noviembre a un hospital privado ubicado en la colonia Lomas del Country.

De acuerdo con la autoridad estatal, permaneció bajo observación médica con pronóstico reservado, hasta que este domingo presentó una falla orgánica múltiple que provocó su fallecimiento alrededor de las 14:00 horas.

Reproducir El capo fue internado de emergencia al pasado viernes.

Félix Gallardo fue una de las figuras más influyentes del narcotráfico mexicano durante las décadas de 1970 y 1980. Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”, encabezó el Cártel de Guadalajara, organización que controlaba importantes rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Su nombre cobró relevancia internacional tras el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, en 1985.

Fue detenido en abril de 1989 en Zapopan, Jalisco, y posteriormente condenado por su participación en delitos relacionados con el narcotráfico y el asesinato del agente estadounidense.

Durante sus últimos años permaneció recluido en Puente Grande, donde enfrentó diversos problemas de salud que llevaron a su defensa a solicitar beneficios penitenciarios.

Con su muerte termina la historia de uno de los personajes más emblemáticos de la primera generación de grandes capos del narcotráfico en México.