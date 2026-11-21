Entre 2020 y 2023, Fausto Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro, mantuvo presencia en la cobertura periodística de Excélsior como uno de los principales referentes de los remanentes del cártel de los Beltrán Leyva. Las publicaciones de este periodo permiten reconstruir la evolución de su organización, su influencia en Sinaloa y Sonora, las disputas con otras facciones del narcotráfico y los movimientos de las autoridades mexicanas y estadunidenses para combatir sus estructuras.

A diferencia de los años anteriores, cuando su nombre aparecía principalmente asociado con la disputa histórica contra el Cártel de Sinaloa y la recompensa ofrecida por el FBI, entre 2020 y 2023 los reportes comenzaron a mostrar un escenario más complejo: la fragmentación de los Beltrán Leyva, la coexistencia de distintas células bajo esa denominación, los enfrentamientos entre grupos que compartían antecedentes criminales y la importancia estratégica de Sonora como corredor para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En este periodo, Meza Flores fue mencionado en análisis sobre la violencia en el noroeste del país, en documentos militares filtrados por el colectivo Guacamaya y en investigaciones estadunidenses sobre las redes financieras y de tráfico de drogas de los Beltrán Leyva. También se documentaron episodios que involucraron a presuntos operadores de su estructura y una confrontación entre células de la propia organización que provocó el desplazamiento de cientos de habitantes de comunidades serranas de Sinaloa.

2020: Los antecedentes de Los Mazatlecos y la estructura de los Beltrán Leyva

19 de octubre de 2020.

En la columna Bitácora del director, titulada La BlackBerry del general, Pascal Beltrán del Río abordó la detención en Estados Unidos del entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y las acusaciones de la DEA sobre sus presuntos vínculos con Juan Francisco Patrón Sánchez, El H-2, quien encabezó una de las estructuras de los Beltrán Leyva.

Foto: José Betanzos | Cuartoscuro

El texto reconstruyó parte de la historia de esa organización después de la caída de sus principales dirigentes. Recordó que, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva y la captura de Carlos y Héctor, el liderazgo pasó por distintas manos. En ese proceso apareció El H-2, quien había formado parte de Los Mazatlecos, grupo de sicarios al servicio de los Beltrán Leyva y encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro.

La columna señaló que Patrón Sánchez encabezó los remanentes de la organización entre octubre de 2014 y febrero de 2016, cuando fue abatido por la Armada en Tepic, Nayarit. También recordó que el FBI mantenía una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a la captura de Meza Flores. Aunque el tema central de la publicación era la acusación contra Cienfuegos, el texto aportó un antecedente relevante sobre la relación de Los Mazatlecos con la estructura de los Beltrán Leyva y la posición que ocupaba El Chapo Isidro en esa red.

2021: Sonora, territorio de disputa entre organizaciones criminales

17 de mayo de 2021.

En su columna Razones, titulada Entre asesinatos y narcos protegidos, Jorge Fernández Menéndez analizó el asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, ocurrido en Ciudad Obregón, Sonora. El periodista relacionó el crimen con el escenario de violencia y la disputa entre organizaciones criminales que operaban en la frontera entre Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Arizona.

La columna destacó que Murrieta había sido abogado de Adrián LeBarón y que su asesinato se produjo en una región donde distintos grupos buscaban controlar rutas y territorios. En ese contexto, el periodista mencionó a Jesús El Chuy González Peñuelas, señalado como operador de una red de tráfico de drogas que había sido incluida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos entre los principales narcotraficantes.

Juan Carlos Cruz

Fernández Menéndez explicó que El Chuy operaba en la región de Cajeme y que, de acuerdo con su análisis, dependía de dos figuras criminales asentadas en la zona: El Chapo Isidro y Rafael Caro Quintero. La columna también ubicó a ambos en el contexto de las confrontaciones con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y de las redes de tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

El texto puso especial atención en la importancia de Sonora para las autoridades estadunidenses, debido al tráfico de opioides y a la necesidad de controlar las rutas que conectan el noroeste de México con la frontera.

19 de mayo de 2021.

Dos días después, en una nueva entrega de Razones, titulada Sonora: impunidad y votos, Fernández Menéndez retomó el asesinato de Abel Murrieta y sus repercusiones políticas y de seguridad en la entidad.

El periodista describió un escenario de confrontación entre tres grandes referentes criminales: los grupos relacionados con los hijos de El Chapo Guzmán, la organización de El Chapo Isidro y los remanentes de los Beltrán Leyva, además de la presencia de Rafael Caro Quintero. En el caso de Meza Flores, recordó su trayectoria como lugarteniente de los Beltrán Leyva y su enfrentamiento de años con los Guzmán Loera.

La publicación volvió a mencionar a El Chuy González como operador relacionado con la estructura de El Chapo Isidro y destacó que las autoridades estadunidenses lo habían colocado en una lista de narcotraficantes relevantes por sus actividades de tráfico de heroína y fentanilo.

El análisis también describió los efectos de la violencia criminal en el proceso electoral de Sonora, donde el asesinato de Murrieta provocó reacciones políticas y puso nuevamente en evidencia la disputa territorial entre grupos delictivos.

15 de junio de 2021.

En La geografía electoral… y la del narco, también publicada en Razones, Jorge Fernández Menéndez hizo un recorrido por la distribución territorial de las organizaciones criminales en México después de las elecciones del 6 de junio.

Cuartoscuro / Juan Carlos Cruz

Al referirse al noroeste, señaló que Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur eran territorios con presencia del grupo de Ismael El Mayo Zambada, aunque reconoció la existencia de disputas con otras organizaciones. Entre ellas ubicó a los grupos de El Chapo Isidro, los remanentes de los Beltrán Leyva y los sucesores de Rafael Caro Quintero.

La columna describió a Sonora como una entidad donde los reacomodos políticos no necesariamente modificaban el control territorial de las organizaciones criminales. En ese contexto, la estructura de Meza Flores aparecía como uno de los actores que disputaban espacios de operación en el noroeste.

31 de diciembre de 2021.

Excélsior publicó la nota Filtran video del basquetbolista Alexis Cervantes tras ser 'levantado' por cártel, sobre la privación ilegal de la libertad del deportista Alexis Cervantes Guerrero y del taxista que lo trasladaba de Los Reyes, Michoacán, hacia Guadalajara, con destino final en Guasave, Sinaloa.

El grupo armado que los privó de la libertad difundió un video en el que Cervantes aparecía sentado, con las manos atadas, y hacía referencias a supuestos vínculos con El Chapo Isidro. En la grabación, el basquetbolista mencionaba a un primo que, según sus propias palabras, habría sido jefe de sicarios de Fausto Isidro Meza Flores en una zona de Guasave.

La publicación precisó que el deportista declaró ante las autoridades que había sido obligado a grabar el video. También informó que fuentes policiales atribuyeron el secuestro al Cártel Jalisco Nueva Generación. Cervantes y el taxista fueron localizados con vida el 29 de diciembre, después de ocho días de cautiverio, en el municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.

Especial

El episodio volvió a colocar el nombre de El Chapo Isidro en una historia de violencia ocurrida fuera de Sinaloa, aunque las referencias a sus presuntos vínculos con el primo del deportista formaban parte de lo que se decía en una grabación obtenida bajo coacción y no de una confirmación judicial.

2022: el reacomodo criminal y los documentos de Guacamaya

20 de septiembre de 2022.

En la columna La reina, el sismo y el Mini Lic, Jorge Fernández Menéndez analizó la liberación en Estados Unidos de Dámaso López Serrano, El Mini Lic, hijo de Dámaso López Núñez, El Licenciado, quien había sido uno de los principales operadores de Joaquín El Chapo Guzmán.

El periodista reconstruyó el enfrentamiento entre los hijos de Guzmán Loera y el grupo de los Dámaso, una disputa que, de acuerdo con su análisis, provocó numerosos ajustes de cuentas en Sinaloa. En ese contexto, señaló que Dámaso López y posteriormente su hijo se acercaron a El Chapo Isidro, a quien identificó como jefe de uno de los remanentes de los Beltrán Leyva y enemigo del Cártel de Sinaloa.

La columna también mencionó los acercamientos del grupo de los Dámaso con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Fernández Menéndez planteó que el objetivo de El Mini Lic habría sido convertirse en aliado del CJNG para disputar el control de la organización de Sinaloa, aunque esa interpretación fue presentada como parte de las investigaciones y los indicios citados en el análisis.

La referencia a Meza Flores es importante porque muestra cómo, después de la caída de los principales dirigentes del Cártel de Sinaloa, distintos grupos buscaron alianzas para enfrentar a los hijos de El Chapo Guzmán. En ese reacomodo, El Chapo Isidro aparecía como un actor con capacidad de interlocución y fuerza propia dentro de los remanentes de los Beltrán Leyva.

6 de octubre de 2022.

En una publicación sobre el hackeo de información de la Secretaría de la Defensa Nacional por parte del colectivo Guacamaya, Excélsior difundió datos contenidos en documentos militares que describían la presencia de las organizaciones criminales en Sinaloa.

Excélsior

La información señalaba que, desde la década de 1990, el Cártel del Pacífico había mantenido presencia en la entidad a través de las facciones Guzmán Loera, Beltrán Leyva y Zambada García. También recordaba que la ruptura entre las familias Guzmán Loera y Beltrán Leyva, en 2007, derivó en enfrentamientos armados y un incremento de los homicidios.

De acuerdo con los documentos citados en la publicación, para 2012 la facción Guzmán Loera había desplazado a los Beltrán Leyva de la mayoría de los municipios de Sinaloa. Sin embargo, el reporte militar señalaba que el grupo de los Beltrán Leyva mantenía influencia total en dos municipios: Guasave y Sinaloa de Leyva. La misma información identificaba a Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, como el líder de esa estructura.

El dato resultó relevante porque ofreció una referencia territorial concreta sobre la influencia que las autoridades militares atribuían a Meza Flores en su zona de operación. También permitió dimensionar la fragmentación del mapa criminal sinaloense: aunque la organización de los Guzmán Loera y la de los Zambada mantenían presencia en la mayor parte del estado, los Beltrán Leyva conservaban espacios de influencia en el norte de la entidad.

31 de diciembre de 2022.

En la nota Disputa por la plaza entre cárteles deja violento mes de diciembre en Sonora, Excélsior reportó un incremento de la violencia en distintos municipios de la entidad durante el cierre del año.

Fausto Isidro Meza Flores (a) “Chapo Isidro”. (Especial)

La publicación contabilizó más de 75 ejecuciones en Guaymas, Empalme y San Carlos, además de al menos 50 homicidios dolosos en Cajeme, que comprende Ciudad Obregón y el Valle del Yaqui. También describió el recrudecimiento de la violencia en San Luis Río Colorado, donde grupos vinculados con El Mayo Zambada y La Chapiza disputaban el control de la plaza fronteriza para el tráfico ilegal hacia Arizona.

En Cajeme, la nota identificó una confrontación entre los grupos de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, representados por células de Los Salazar, y la estructura de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, a quien señaló como líder de los Beltrán Leyva en Sinaloa y Sonora.

El reportaje también describió otros frentes de violencia: en Guaymas, las células del Cártel de Sinaloa se enfrentaban con grupos relacionados con Rafael Caro Quintero, mientras que en la zona limítrofe entre Sonora y Baja California se registraban disputas entre las facciones del Mayo Zambada y los hijos de El Chapo Guzmán.

La publicación señaló que el gobierno federal había enviado más de mil elementos del Ejército para reforzar los operativos en los municipios afectados. Sin embargo, las ejecuciones, privaciones ilegales de la libertad y ataques armados continuaban. El reporte permitió observar que la estructura de El Chapo Isidro seguía siendo considerada un actor relevante en la disputa por el territorio sonorense.

2023: presencia en Nuevo León, guerra entre células y sanciones de Estados Unidos

10 de enero de 2023.

En el reportaje San Pedro, en NL, era guarida de 'El Gato' y otros capos del narcotráfico, Carlos Campos documentó la presencia de distintos integrantes de los Beltrán Leyva en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Excélsior

La publicación abordó la captura de José Rodolfo Villarreal Hernández, El Gato, señalado como operador de esa organización criminal, y recordó que antes de él otros personajes habían establecido sus bases en el municipio. Entre ellos mencionó a Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, de quien señaló que había vivido varios años en San Pedro y que fue considerado uno de los principales candidatos para encabezar el cártel de los Beltrán Leyva.

El reportaje también recordó que en octubre de 2022 se había revelado que Meza Flores había burlado en varias ocasiones a la justicia mexicana. La referencia amplió la dimensión territorial de su trayectoria: aunque su estructura tenía como principal zona de influencia el norte de Sinaloa y Sonora, su nombre también aparecía vinculado con Nuevo León.

15 de agosto de 2023.

La disputa entre células de los Beltrán Leyva en la sierra de Sinaloa escaló hasta provocar el desplazamiento de cientos de habitantes. En la nota Pregonan muerte de 'Mario Calabazas', líder de Los Beltrán Leyva en sierra de Sinaloa, Jesús Bustamante informó sobre el posible hallazgo del cuerpo de Mario Alberto Lugo, conocido como Mario Calabazas, en una vivienda de la comunidad de San José de las Delicias, municipio de Sinaloa.

El reportaje reconstruyó los hechos ocurridos desde el 28 de julio, cuando una célula de los Beltrán Leyva encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, irrumpió en la comunidad con la intención de asesinar a Lugo, quien encabezaba otra célula de la misma organización. El intento no habría tenido éxito, pero el enfrentamiento dejó viviendas incendiadas, principalmente propiedades de Mario Calabazas, y vehículos quemados.

La confrontación puso de manifiesto una fractura interna dentro de los propios Beltrán Leyva. De acuerdo con la publicación, se desconocía qué había originado el conflicto, aunque el grupo de El Chapo Isidro habría repartido volantes en distintos municipios en los que acusaba de traición a Lugo. También se informó del hallazgo de una persona asesinada y colgada de un árbol, junto a un mensaje que contenía la misma acusación.

El temor a nuevos ataques provocó el desplazamiento de aproximadamente 727 personas, de acuerdo con cifras oficiales. Los habitantes abandonaron sus hogares y se trasladaron a Guasave, Mocorito y Salvador Alvarado, donde se instaló un albergue para atender a quienes no tenían otro lugar al cual acudir.

El retorno de los desplazados comenzó el 10 de agosto, después de que las autoridades consideraron que la violencia había cesado. Sin embargo, al momento de la publicación, las autoridades no habían confirmado la identidad del cuerpo localizado en San José de las Delicias ni que correspondiera a Mario Alberto Lugo. Por ello, la información sobre su presunta muerte debía mantenerse como no confirmada.

La nota también planteó que, de confirmarse el fallecimiento de Mario Calabazas, la célula de El Chapo Isidro, que operaba desde Guasave, podría asumir el control de la zona serrana del municipio de Sinaloa. El episodio fue uno de los más significativos del periodo, pues mostró que la disputa por el territorio no se limitaba a los enfrentamientos entre organizaciones rivales, sino que también se desarrollaba dentro de la propia estructura de los Beltrán Leyva.

13 de septiembre de 2023.

La Secretaría de Marina detuvo a Norberto N, alias Socialitos, señalado como operador financiero de los Beltrán Leyva, durante un operativo realizado en el Club de Golf Valle Escondido, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

La nota de Raúl Flores indicó que el detenido tenía una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de dinero y delincuencia organizada. De acuerdo con información de inteligencia del gobierno federal, su captura representaba un golpe para la estructura financiera de la organización.

El reportaje describió la fragmentación de los Beltrán Leyva después de la muerte de Arturo y la detención de Héctor. Para entonces, señaló, la organización ya no tenía un liderazgo único: Fausto Isidro Meza Flores mantenía una estructura en Sinaloa, mientras que José Rodolfo Villarreal Hernández, El Gato, operaba en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

La publicación también documentó la relación de Socialitos con El Gato, a quien habría servido como operador financiero mediante al menos cinco empresas utilizadas, según los reportes citados, para blanquear activos en San Pedro Garza García y Monterrey. Aunque el detenido estaba relacionado principalmente con la estructura de Villarreal Hernández, el caso ofreció una imagen de la fragmentación y las distintas redes financieras que persistían bajo la denominación de los Beltrán Leyva.

6 de diciembre de 2023.

Estados Unidos anunció sanciones contra una red vinculada con el cártel de los Beltrán Leyva, integrada por 15 mexicanos y dos empresas, como parte de sus acciones contra el tráfico de fentanilo y otras drogas.

La medida fue anunciada por la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, durante su visita a México. Entre las personas sancionadas figuró Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, junto con Óscar Manuel Gastélum Iribe, El Músico, y Pedro Inzunza Noriega, a quienes el Departamento del Tesoro identificó como parte de la nueva dirigencia de la organización.

De acuerdo con la información estadunidense, los Beltrán Leyva mantenían operaciones de tráfico de drogas desde distintos países de Sudamérica hacia México y Estados Unidos. La red incluía rutas de traslado de narcóticos desde Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Guatemala, con distribución en distintas entidades mexicanas y destinos en estados como California, Arizona, Oregón, Washington, Illinois, Nevada, Pensilvania, Ohio y Massachusetts.

La lista de sancionados también incluyó a familiares de Rafael Caro Quintero, entre ellos José Gil Caro Quintero y su hijo Jesús José Gil Caro Monge, señalados por su participación en el envío de cargamentos marítimos de droga desde Sudamérica. Además, aparecieron otros presuntos operadores financieros, logísticos y criminales relacionados con la organización.

Foto: Especial.

La designación de Meza Flores fue particularmente relevante porque confirmó que el gobierno estadunidense lo consideraba parte de la estructura de mando de los Beltrán Leyva y no solamente un jefe regional. La medida también mostró que las autoridades de Estados Unidos seguían atribuyendo a esa organización capacidad para mantener operaciones internacionales de tráfico de cocaína y fentanilo.

7 de diciembre de 2023.

En su columna El Tesoro, tras el fentanilo, Jorge Fernández Menéndez analizó las sanciones anunciadas por Janet Yellen y la importancia que Washington otorgaba al combate contra el tráfico de esa droga.

El periodista señaló que, aunque los fundadores de los Beltrán Leyva habían sido capturados o abatidos, la organización había recuperado parte de su influencia y operaba bajo una nueva generación de dirigentes. En ese contexto, mencionó a Óscar Manuel Gastélum, El Músico; Pedro Inzunza Noriega, y Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, como las figuras que encabezaban esa estructura.

La columna también destacó la presencia de la organización en Sonora y otros estados, así como su confrontación con el Cártel de Sinaloa. El análisis vinculó la visita de la secretaria del Tesoro con la prioridad que Estados Unidos había colocado en el combate al fentanilo y las redes financieras que sostienen el tráfico de drogas.Balance: una estructura fragmentada, pero con influencia regional e internacional

Entre 2020 y 2023, las publicaciones de Excélsior documentaron la permanencia de Fausto Isidro Meza Flores como una figura relevante de los remanentes de los Beltrán Leyva. Su nombre apareció asociado con la disputa territorial en Sonora, la influencia de su organización en el norte de Sinaloa, los acercamientos de otros grupos criminales y las investigaciones estadunidenses sobre las redes de tráfico de drogas.

Los documentos militares filtrados en 2022 aportaron una referencia concreta sobre la influencia que las autoridades atribuían a su estructura en Guasave y Sinaloa de Leyva. En 2023, los enfrentamientos en San José de las Delicias evidenciaron una disputa interna que tuvo consecuencias directas para la población civil y provocó el desplazamiento de más de 700 personas.

Ese mismo año, las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocaron a El Chapo Isidro dentro de una red internacional que, según las autoridades estadunidenses, mantenía operaciones de tráfico de cocaína y fentanilo. La evolución de la cobertura muestra así el tránsito de un jefe criminal regional, identificado desde años atrás con Los Mazatlecos, a una figura que las autoridades de Estados Unidos seguían considerando parte de la dirigencia de los Beltrán Leyva.

Esta etapa también deja una constante: la fragmentación de la organización no significó la desaparición de sus estructuras. Por el contrario, los reportes muestran la permanencia de células con mandos diferenciados, disputas internas y capacidad para sostener operaciones en distintas regiones del país.