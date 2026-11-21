Óscar Manuel Gastélum Iribe, alias “El Músico”, podría ser el sucesor de Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”, después de haber sido capturado por elementos de la Defensa en Guasave, Sinaloa.

“El Músico” operaba a la par de Fausto “El Chapo Isidro” Meza, junto a Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario” y/o “El de la Silla”, pero este último fue captado por elementos de la Marina el 31 de diciembre de 2025, en Culiacán.

Con “El Sagitario” y “El Chapo Isidro” capturados, las operaciones de esta facción del Cártel de Los Beltrán Leyva quedaría en manos de “El Músico”, un hombre de 52 años, actualmente prófugo de la justicia.

Sin embargo, la estructura principal del también llamado Cártel de Guasave fue desmantelada por las fuerzas federales, quienes lograron la detención de “El Chapo Isidro”, pero también de su primo Germán “N”, alias “Serafín”, segundo al mando en esta organización criminal y de José “N”, cuñado y operador financiero. Otro de sus primos, identificado como Pánfilo “N” también fue capturado.

Foto: Especial

“El Músico” es reconocido por las autoridades de Estados Unidos como uno de los líderes del Cártel de Los Beltrán Leyva, es acusado de narcoterrorismo por una Corte de Chicago, Illinois.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Gastélum Iribe ha importado grandes cantidades de drogas sintéticas, para lo que ha recurrido a vehículos, camiones, aeronaves, embarcaciones y hasta submarinos.

El Cártel de Guasave había realizado una alianza con Ismael Zambada Sicarios, alias “El Mayito Flaco”, en contra de los hijos de “El Chapo”, “El Músico” habría estado a cargo de dirigir una ofensiva en contra de Aureliano Guzmán, alias “El Guano”, en su natal Badiraguato, lo que provocó que se replegara hacia Durango.

Las fuerzas de “El Chapo Isidro” atacaron en repetidas ocasiones la comunidad de La Tuna, donde destruyeron las casas de “El Chapo”, “El Guano”, y de su madre, la señora Consuelo, fallecida en 2023.

En esta ofensiva contaron con el apoyo de Juan Avendaño, alias “El Viejo Mayor” o “El 14” y de Fredy Angulo Soto, apodado “El Yuko” o “El 09”, quienes antes eran brazo armado de los Guzmán, pero se unieron a El Chapito Isidro en 2025.

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De octubre a la fecha, las autoridades acertaron otros golpes a esta organización criminal: abatieron a Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González” y capturaron a Jesús Miguel Avendaño, alias “El Chendo” o “El 16”, a Irvin Eduardo Zazueta, “El 17”, “Viejo Menor” y a Jayson Ariel Tapia, apodado “El Flaco Avendaño”, todos operadores y líderes afines al Cártel de Guasave.

A pesar de su alianza, la región de Guasave no había registrado grandes enfrentamientos en los últimos dos años, la mayoría de ellos, han sido por operativos de las autoridades.