Ofrecen recompensa para ubicar a presuntos asesinos de periodista

Las autoridades de Veracruz ofrecen una recompensa de hasta 350 mil pesos por cada uno de dos sujetos señalados como presuntos responsables del homicidio de la periodista Avisack Douglas Coronado, ocurrido en mayo de 2025 en el municipio de Juan Rodríguez Clara, durante las elecciones municipales del Proceso Electoral 2024-2025.

A través de los acuerdos 52/2026 y 53/2026 del Programa de Recompensas, la Fiscalía General de Veracruz difundió las fichas de búsqueda de Eric Raymundo Ramos Gallardo y Rubén Ayala Fernández, quienes cuentan con órdenes de aprehensión por los presuntos delitos de homicidio doloso calificado y lesiones dolosas calificadas.

De acuerdo con las fichas difundidas, las investigaciones permitieron establecer la presunta participación de ambos en el ataque armado registrado el 20 de mayo de 2025 en la colonia Benito Juárez de Juan Rodríguez Clara, donde resultaron lesionadas dos personas.

Posteriormente se confirmó el fallecimiento de Avisack Douglas a consecuencia de las heridas sufridas.

La institución informó que los dos investigados se encuentran incluidos en el Programa de Recompensas desde el 25 de mayo de 2026 y que se han instalado lonas informativas en distintos municipios de la región para solicitar el apoyo de la ciudadanía en su localización.

Las autoridades reiteran que las investigaciones continúan y que mantendrá las acciones necesarias para lograr la captura de los señalados. Asimismo, convocaron a la ciudadanía a aportar información a través de los canales institucionales de denuncia confidencial.

Los imputados son considerados presuntos responsables y su situación jurídica deberá ser determinada por la autoridad judicial correspondiente conforme al debido proceso.