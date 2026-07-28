Alcalde ligado al caso de la periodista Roxana asegura que no hay pruebas en su contra

El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, compareció ante la Comisión Instructora del Congreso de Veracruz, como parte del proceso que enfrenta por una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía estatal.

Al edil lo involucran en el caso del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán, sin embargo, denunció que la investigación se sostiene sobre una fotografía que no existe en la carpeta y que, desde el inicio de su administración, fue víctima de montajes con inteligencia artificial que lo mostraban portando armas largas.

El alcalde señaló que durante los siete días otorgados para revisar la carpeta, no encontró la imagen que supuestamente lo vincula con un arma de fuego tipo “cuerno de chivo”, pese a que esa versión fue difundida por medios regionales.

“No existe tal fotografía en la carpeta”, reiteró, al asegurar que si en algún momento exhibieran alguna imagen, demostraría con peritos que es IA.

González Martínez denunció haber sido objeto de un linchamiento mediático, donde incluso se le ha señalado como “asesino” y “autor intelectual”, sin que exista un proceso concluido ni pruebas firmes. Además de negar cualquier vínculo e interacción con la comunicadora asesinada.

“Este linchamiento mediático me ha llamado asesino y actor intelectual sin tener aún un proceso”, afirmó.

El alcalde advirtió que la difusión de información filtrada desde la carpeta de investigación lo expone a riesgos de seguridad, al generar percepciones de culpabilidad antes de que las autoridades concluyan su trabajo.

“Exponen no a mi persona… exponen a muchas personas en sacar información”, dijo.

El alcalde insistió en que está acudiendo “como ciudadano” y pidió respeto a la presunción de inocencia. El punto más delicado del caso es la afirmación del alcalde de que la fotografía que lo incrimina no aparece en la carpeta, y que las imágenes que circularon en redes fueron generadas mediante inteligencia artificial.

“Durante el principio de mi administración estuvieron subiendo diversas fotografías distorsionadas… en donde mostraban a mi persona a través de IA con presuntas armas de fuego”, señaló.

Sobre los policías municipales detenidos, el alcalde señaló que también enfrentan su propio proceso legal y cuentan con defensa jurídica.

“Ellos también tienen quien los defienda… será la Fiscalía quien determine quién tiene culpabilidad y quién no”, afirmó.

Añadió que el comandante municipal contaba con acreditación y controles de confianza aprobados por la Secretaría de Seguridad Pública.

“Él los tenía”, dijo.