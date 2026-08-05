Desafueran a dos alcaldes de Movimiento Ciudadano en Veracruz

El Congreso de Veracruz retiró el fuero constitucional a los alcaldes de Movimiento Ciudadano, Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, conforme a lo previsto en la Ley de Juicio Político y Procedencia, al encontrar viable la solicitud de la Fiscalía General del Estado.

Ambos dictámenes de la Comisión Instructora, votadas por la mayoría morenista con 40 votos a favor y 8 en contra, ordena la separación inmediata del cargo, una medida que no determina culpabilidad, pero sí abre la puerta para que la Fiscalía General del Estado los procese como a cualquier ciudadano.

La decisión se sostiene en el artículo 36 de la Ley de Juicio Político y declaración de Procedencia, que establece que cuando el Jurado de Procedencia declara que “ha lugar” a proceder penalmente, el servidor público pierde la inmunidad y queda separado del cargo de manera automática, quedando sujeto a la jurisdicción de los tribunales. El Congreso notificó a la Fiscalía General del Estado para que continúe las investigaciones y solicite las medidas precautorias necesarias.

Mientras tanto, y conforme al mismo marco legal, los alcaldes suplentes, Juliana Ruíz, en Ixhuatlá del Sureste y Pedro Jesús Rosado, en Úrsulo Galván, deberán asumir las presidencias municipales, garantizando la continuidad administrativa en los ayuntamientos.

El artículo 39 agrega que si el proceso penal concluye con sentencia absolutoria, los alcaldes podrán reasumir sus funciones. Si la resolución fuese condenatoria, la ley cierra la puerta al indulto.

En términos estrictamente jurídicos, la decisión del Congreso no prejuzga responsabilidad, pero sí marca un cambio político y administrativo, porque dos gobiernos municipales quedan en manos de suplentes mientras los titulares enfrentan un proceso penal que, por ley, debe resolverse sin la protección del fuero.

A partir de este momento, la situación de los alcaldes desaforados dependerá de la solidez de las investigaciones y de la sentencia judicial.

Autor intelectual

En la carpeta de investigación abierta en contra de Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, el señalamiento en su contra es “de oídas” afirman sus abogados. El alcalde es acusado de ser el presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán ocurrido el pasado mes de junio. Pese a que la defensa afirma que no existen elementos fehacientes que demuestren ese involucramiento. Afirman que su defendido enfrentará su proceso sin retirarse de su municipio.

Se presume inocente

No soy un delincuente ni nada, yo soy inocente”, fueron las únicas palabras expresadas por el alcalde Bertín Bravo a su salida del juicio de procedencia en el Congreso local.

En mayo, un empresario del ramo minero le dijo a su familia que iría a casa del alcalde de Úrsulo Galván junto con su chofer. Presuntamente, la señal de su teléfono permaneció durante varias horas en el mismo sitio y no lo volvieron a ver, ni a su acompañante. El munícipe desaforado buscó el amparo de la justicia federal para no ser detenido.