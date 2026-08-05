Se dispara hasta 230% emisión de contaminantes en producción de hidrocarburos

Petróleos Mexicanos registró durante 2025 un incremento en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en sus principales procesos productivos, particularmente en los complejos procesadores de gas, donde los indicadores se dispararon más de 230 por ciento respecto al año anterior.

Ello, derivado de las bajas producciones y los procesos de paros y arranques de las plantas, que continúan ocasionando que los equipos operen por debajo de sus niveles óptimos de eficiencia y se tengan valores de intensidad de emisiones superiores a los óptimos, reconoció la petrolera.

De acuerdo con el Informe Anual 2025 de Pemex y sus empresas filiales enviado al Congreso de la Unión, el índice de intensidad de emisiones de GEI en los Complejos Procesadores de Gas (CPG) -instalaciones donde se recibe y acondiciona el gas natural crudo- alcanzó 12.92 toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada mil barriles de petróleo crudo equivalente (tCO2e/Mbpce), frente a las 3.90 toneladas registradas en 2024.

Este incremento estuvo asociado principalmente al aumento de los volúmenes de gas enviados a desfogue, “derivado de interrupciones en el suministro de vapor y energía eléctrica, lo que obligó a liberar mayores cantidades de gas a la atmósfera”.

Los indicadores tampoco mostraron mejoras en las actividades de exploración y extracción. Durante 2025, la intensidad de emisiones se ubicó en 36.8 tCO2e/Mbpce, cifra 10.2 por ciento superior a las 33.4 toneladas registradas un año antes.

Según la empresa pública del Estado, el aumento responde a la incorporación de nuevos campos petroleros y a la necesidad de desarrollar infraestructura que permita aprovechar de manera más eficiente el gas asociado que actualmente se produce junto con el petróleo.

En el Sistema Nacional de Refinación, se emitieron al ambiente 66.4 toneladas de dióxido de carbono, por cada mil barriles procesados, lo que representó un incremento de 12 por ciento respecto a las 59.3 toneladas reportadas en 2024.

No disminuye huella ambiental

Los datos del informe muestran que el aumento en la actividad productiva -que alcanzó mil 658 millones de barriles diarios, un alza interanual de 1.7 por ciento en refinación-, no estuvo acompañado por una reducción en la huella ambiental de las operaciones.

En el caso de la petroquímica, los índices de emisiones contaminantes. se mantuvieron elevados “debido a problemas de eficiencia operativa”, reconoció la petrolera.

Según el documento, durante el año pasado se emitieron 28.23 toneladas contaminantes derivadas del etano, un aumento de 19.7 por ciento.

Mientras que las emisiones de dióxido de azufre (SOx) -que se produce al quemar carbón y petróleo y que puede generar lluvia ácida- a diciembre de 2025 se ubicaron en las mil 349

toneladas, lo que representó un aumento del 4.1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior (mil 295 toneladas)

La emisión de dióxido de carbono (CO2) equivalente por tonelada producida en metanol y aromáticos, se mantuvo sin cambios respecto a 2024, con 2.48 toneladas liberadas al ambiente.

Todo ello, debido a la intermitencia en la operación de sistemas de endulzamiento y de recuperación de azufre, entre otros factores, detalló la petrolera, que apostó a que “en el corto y mediano plazo las plantas petroquímicas operen en condiciones más eficientes y con ello, se reduzca la intensidad de emisiones”.