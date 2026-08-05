Colegio en Querétaro bajo la lupa por operar sin licencia y usar el término “militarizado”

El Colegio Militarizado Nuevo México Campus Querétaro enfrenta un proceso administrativo luego de que el municipio de Corregidora ordenara la clausura parcial de sus instalaciones al detectar que el plantel continuaba prestando servicios educativos sin una licencia de funcionamiento vigente.

La situación salió a la luz tras una serie de inspecciones realizadas a escuelas del municipio durante un censo efectuado a principios de 2026.

En la revisión, personal municipal encontró que la institución no había acreditado la documentación necesaria para regularizar su operación, por lo que inicialmente fue multada y se le concedió un periodo para subsanar las observaciones.

Al no concluir completamente el trámite dentro del plazo establecido, las autoridades determinaron imponer una clausura parcial.

Sin embargo, debido a que el colegio presentó pruebas de que el proceso de regularización seguía en curso, se permitió que parte de sus actividades continuara mientras se resuelve el expediente.

A la par del procedimiento municipal, la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro anunció una inspección física al plantel para determinar si realmente opera bajo un esquema militarizado o si esa denominación responde únicamente a fines de imagen institucional o comerciales.

La revisión fue anunciada después de que el Gobierno federal ordenara la suspensión de actividades relacionadas con este tipo de modelos educativos.