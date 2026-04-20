Oficiarán misa solemne en memoria del Papa Francisco

Este martes 21 de abril se cumple el primer aniversario luctuoso del Papa Francisco, quien después de 12 años de pontificado perdió la vida a la edad de 88 años, a consecuencia de las complicaciones de la insuficiencia respiratoria que padecía y que llevó a sus médicos a mantenerlo hospitalizado durante casi 40 días.

Los homenajes en memoria del primer Papa no europeo serán varios alrededor del mundo y darán inicio en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, lugar en donde descansan sus restos.

En ese recinto, el homenaje dará inició a las 17:00 horas de este martes con el rezo del rosario y más tarde se dará a conocer en ese mismo lugar, una lápida conmemorativa en la que se reconocerá la cercanía que siempre mantuvo el papa Francisco con la Virgen María.

La leyenda de la lápida hecha en bronce fue escrita en latín y se encuentra compuesta por 160 caracteres de distintos tamaños.

El texto precisa: "Francisco, Sumo Pontífice, que se detuvo 126 veces en devota oración a los pies de la Salus Populi Romani (Protectora del pueblo romano), por su voluntad descansa en esta Basílica Papal, 26 de abril de 2026, primer aniversario de su muerte", adelantó la oficina de prensa del Vaticano.

Para las 18:00 horas se oficiará una misa solemne en su memoria y en ella se leerá el mensaje especial del Papa León XIV, quien continúa su gira por África.

La ceremonia religiosa podrá ser vista desde la pantalla gigante que se colocará para ese efecto en la plaza de Santa María la Mayor, y para el resto del mundo vía streaming.

En México se recordará al Papa que vino del fin del mundo

En el marco de este primer aniversario luctuoso, la Arquidiócesis Primada de México dedicará una misa a su memoria en el templo de la Sagrada Familia, localizado en la colonia Roma de la Ciudad de México.

La ceremonia religiosa estará presidida por el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, en punto de las 18:00 horas de este martes 21 de abril del 2026.

El primer Papa latinoamericano que siempre pidió a la feligresía "recen por mí", sumó hasta diciembre del 2024, 47 viajes apostólicos y visitó 66 países en los 5 continentes.

En ese mismo año, realizó el viaje más largo de su pontificado: Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Tras una pausa de tres semanas, viajó a Luxemburgo y Bélgica y luego a Francia.

Una de las características de sus viajes consistió en hacerse presente en la periferia o en los lugares en donde el catolicismo no es el credo mayoritario.

En el 2013, creó la Comisión Pontificia para la Protección de Menores al Interior de la Iglesia.

En su momento, expertos como monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), explicó que el papado de Francisco bien podría describirse a partir de seis particularidades, tales como: renovar a la iglesia, conducirse como pastor, colocar al prójimo en el centro de las preocupaciones, cuidar el medio ambiente, ser misericordioso y discernir con ayuda de las personas las distintas realidades que impactan al mundo para actuar en concordancia con el evangelio.

jcp