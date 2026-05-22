El sérum nocturno que está revolucionando las rutinas antiedad

La rutina nocturna se ha convertido en uno de los momentos más importantes para el cuidado de la piel, ya que mientras dormimos, el organismo activa procesos naturales de reparación celular que ayudan a regenerar los tejidos y combatir el daño acumulado durante el día.

En entrevista para Excélsior, Elizabeth Álvarez, gerente de marca de Isdinceutics, habló sobre uno de sus productos estrella: ISDIN Retinal Intense.

Este producto es un sérum bifásico nocturno de su línea Isdinceutics, desarrollado para ayudar a reparar y rejuvenecer la piel durante la noche; su fórmula incorpora retinaldehído, un derivado de la vitamina A, ampliamente recomendado por dermatólogos debido a su eficacia para reducir signos visibles de envejecimiento como arrugas y líneas de expresión.

“Es una fórmula muy completa e ideal para pieles maduras, aunque también puede ser utilizada en pieles sensibles gracias a su alta tolerancia. El retinal es tres veces más potente que el retinol y actúa hasta 11 veces más rápido, por eso hablamos de una renovación mucho más contundente en la piel”, explicó.

Estudios asociados al producto señalan una reducción de hasta un 43% en arrugas tras cuatro semanas de uso; además de que hace la piel más suave, uniforme y con una textura mucho más lisa.

Actualmente, los productos enfocados en la renovación cutánea han ganado relevancia, especialmente aquellos formulados con retinoides, pues son los más eficaces contra el envejecimiento.

Ciencia e innovación en cada gota, esta fórmula nocturna ayuda a regenerar la piel, mejorar su textura y protegerla del daño oxidativo.

La importancia del cuidado de la piel

Todo el tiempo la piel se encuentra expuesta a múltiples factores que aceleran su deterioro. La radiación solar, el estrés, la falta de sueño, una alimentación poco equilibrada y hábitos inadecuados afectan directamente la apariencia cutánea.

De acuerdo con Álvarez, ahora existe mucha más conciencia sobre el cuidado de la piel y la prevención desde edades tempranas, especialmente con el uso de protector solar y retinoides adecuados.

“La limpieza facial es clave para que cualquier producto funcione correctamente. Una piel limpia permite que los activos actúen de manera más efectiva”, puntualizó.

Se cree que los retinoides son solo para pieles maduras, pero la realidad es que la prevención del fotoenvejecimiento comienza desde edades jóvenes.

Retinal Intense combina distintos activos con funciones específicas, el retinaldehído, el bakuchiol y Vit-A-Tech que favorecen a la renovación de la superficie cutánea y estimulan la regeneración celular; por su parte, la melatonina actúa como antioxidante indirecto durante la noche, ayudando a combatir los radicales libres, mientras que la niacinamida contribuye a hidratar y reducir la irritación asociada al uso de retinoides.

La piel se debe cuidar a cualquier edad, por lo que es sumamente importante acudir al dermatólogo.

Sin embargo, los consumidores están cada vez más interesados en productos respaldados por innovación dermatológica y las rutinas nocturnas continúan posicionándose como una de las principales apuestas dentro de la industria del cuidado de la piel.

“Somos un laboratorio con más de 50 años de experiencia y respaldamos nuestros productos con estudios clínicos y ciencia dermatológica”, finalizó.

Productos como Retinal Intense reflejan la evolución de la dermocosmética hacia fórmulas respaldadas por ciencia e innovación. Más allá de reducir arrugas, la apuesta actual se centra en prevenir, reparar y fortalecer la piel con el paso del tiempo.