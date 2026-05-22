Apoyan Concanaco y Servytur economía de Tijuana junto con Ismael Burgueño

Con la firma del Pacto por la Prosperidad y la Justicia Económica, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) y el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz buscan fortalecer el desarrollo económico y consolidar un entorno más seguro para la inversión en la entidad.

Hoy estamos ante un momento de gran trascendencia para nuestro municipio, uno que consideramos histórico y que, sin duda, marcará el rumbo de la ciudad que queremos ser, una donde el crecimiento económico venga acompañado de bienestar y justicia social", señaló Burgueño Ruiz.

Tijuana será portavoz de esta estrategia, además de que se convierte en un referente nacional de un modelo basado en la prosperidad, el equilibrio, la seguridad y el acompañamiento institucional al sector productivo, reconociendo las acciones impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exaltó el presidente municipal, Burgueño Ruiz.

En tanto, el presidente de CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre de Stéffano apuntó que Tijuana representa la economía real de México y es el punto de partida de una ruta nacional para fortalecer a los negocios familiares y generar mejores condiciones para el sector productivo.

Excélsior

En la Sindicatura Procuradora se continúan impulsando programas y mecanismos para atender oportunamente denuncias relacionadas con posibles actos de extorsión, fortaleciendo la confianza ciudadana y del sector empresarial”, informó la síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán.

Además, Balderas Beltrán reconoció la coordinación encabezada por el alcalde Ismael Burgueño para sumar esfuerzos con organismos empresariales y reforzar la certeza de que Tijuana es una ciudad segura para la inversión.

Este Pacto por la Prosperidad y la Justicia Económica contó con la firma del secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Pedro Montejo Peterson; la fiscal general del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez; la secretaria de CONCANACO SERVYTUR, Gina Villalobos González.

También presenciaron el encuentro, el presidente de INDEX Zona Costa BC, Federico Serrano Bañuelos; el coordinador del Consejo Consultivo Empresarial, Carlos Jaramillo Silva y la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE), Mónica Alfaro Reyes; además de autoridades de los tres órdenes de gobierno, academia y actores clave del ecosistema productivo.