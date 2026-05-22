EU acusa a 2 ciudadanos chinos de lavar dinero del Cártel de Sinaloa y el CJNG

El Departamento de Justicia informó este viernes que dos ciudadanos chinos lavaron dinero tanto para el Cártel de Sinaloa como para el CJNG entre el 2016 y el 2025.

El documento Especial

La acusación contra Ruhuan Zhen y Hongce Wu la elaboró un gran jurado desde el 24 de abril, pero hasta ahora se divulgó esa decisión.

Según documentos de la corte federal en Virginia, los dos acusados permanecen prófugos.

La fiscalía argumenta que esa “conspiración se extendió durante años, con cómplices que operaban en Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otros lugares, e involucró dinero procedente del narcotráfico, incluyendo la importación y venta de estupefacientes ilícitos como la cocaína y el fentanilo”.

Métodos secretos y clandestinos

“Zhen, Wu y sus cómplices habrían utilizado diversos métodos secretos y clandestinos, como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicaciones encriptadas, un sistema de verificación de números de serie y blanqueo de dinero mediante transacciones comerciales”, informó el departamento.

Ambos sujetos enfrentan una potencial sentencia de 20 años de prisión cada uno.

La investigación la hicieron la DEA y la sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la fiscalía federal en Alexandría.

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