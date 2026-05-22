Evelyn Salgado agradece respaldo federal y acerca Feria Integral de Servicios a comunidades de La Montaña Baja

Chilapa, Gro., 21 de mayo de 2026.- La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, agradeció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como la coordinación de la Secretaría de Gobernación encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para fortalecer la atención integral en la región de La Montaña Baja mediante la realización de la Feria Integral de Servicios en comunidades del municipio de Chilapa.

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Como parte de estas acciones, el gobierno del estado acercó servicios y atención directa a las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, beneficiando a familias de esta importante región de Guerrero con programas y apoyos institucionales.

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En estas jornadas participaron 31 dependencias estatales y federales, brindando atención en salud, educación, bienestar social, registro civil, orientación jurídica, prevención del delito, protección civil y programas sociales, además de actividades recreativas y formativas dirigidas a niñas, niños y jóvenes.

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La mandataria estatal destacó que el trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal permite fortalecer la atención social, escuchar de manera directa las necesidades de la población y avanzar en la construcción de paz y bienestar en las comunidades de La Montaña.

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Asimismo, reiteró que su administración continuará trabajando en territorio, de manera cercana y coordinada con todas las instituciones, para seguir impulsando acciones que mejoren las condiciones de vida de las familias guerrerenses y consoliden el desarrollo y la tranquilidad en la región.