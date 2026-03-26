Estas son las desventajas políticas que EU enfrenta en el T-MEC

El líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, aseguró que Estados Unidos tiene desventajas en la revisión del Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por el panorama político que enfrenta la nación.

Estados Unidos tiene más prisa de cerrar la revisión del acuerdo porque tiene elecciones en noviembre, con un cambio en su Congreso, y está mostrando en negociaciones que quien tiene prisa tiene desventaja”, dijo el empresario.

Explicó que, con el cambio de legisladores, el gobierno estadounidense buscará cambios en el T-MEC que favorezcan a la base del Partido Republicano, que hoy está en el poder.

Estados Unidos va a establecer una estrategia principalmente en las entidades que tengan una base republicana y que tengan una posibilidad de modificación… México, debe estar preparado para también hacer sus propias peticiones”, detalló De la Torre.

El líder del comercio organizado también insistió en que se debe propiciar que la integración de Norteamérica se mantenga entre México, Estados Unidos y Canadá.

México no tiene prisa por revisar el T-MEC. Canva

Mencionó que, si bien la estrategia tiene que darse en mesas bilaterales, como hasta ahora ha sucedido, también en condiciones trilaterales, porque hay una integración económica que debe cuidarse.

Lo primero es que sigamos fortaleciendo el discurso de mesas bilaterales, pero con un enfoque trilateral. Porque hay inversión tanto canadiense en Estados Unidos como en México, y de igual manera nosotros tenemos compradores tanto en Estados Unidos como en Canadá”.

De la Torre insistió en que la decisión de continuar va a ser económica, por ello se debe mantener el discurso de una renegociación y un acuerdo trilateral, que dé certidumbre al inversionista.

México no tiene prisa por revisar el T-MEC. Especial

Generar un discurso de incertidumbre afecta a nuestro país y termina afectando a nuestra región”, señaló.

Agenda turística

Octavio de la Torre, líder de Concanaco, dio a conocer que impulsará una estrategia para fortalecer el turismo a través de la formalización de negocios y con especial enfoque en negocios familiares.

Esta estrategia incluye ocho ferias y eventos ancla con un potencial de derrama económica de 31 mil 450 millones de pesos y la asistencia de aproximadamente 30 millones de visitantes.

Estas ferias se presentan como vitrinas para la promoción, la comercialización turística y la activación económica territorial, beneficiando hoteles, restaurantes, transporte y prestadores locales”.

México no tiene prisa por revisar el T-MEC. Canva

En conferencia Octavio de la Torre explicó que la estrategia presentada contempla tres ejes principales: ordenar la oferta turística mediante el Registro Nacional de Turismo (RNT), que brinda certeza y visibilidad a los prestadores de servicios.

Los datos confirman la relevancia del sector, pues en 2024, el turismo aportó 8.7% del PIB nacional, con un valor de 2 billones 713 mil 120 millones de pesos, y generó 2.9 millones de puestos de trabajo remunerados, equivalentes a 7.4% del total nacional.

Estas cifras muestran que fortalecer modelos turísticos con mayor inclusión local no sólo tiene sentido social y cultural, sino también un claro potencial económico.