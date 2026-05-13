CCE se reúne con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) este miércoles en Palacio Nacional.

La salida de los representantes del sector empresarial fue a las 11:44 horas por la calle Corregidora número 8, en donde se pudo ver al nuevo presidente del CCE, José Medina Mora Icaza, Pedro Pacheco, presidente de la AMIS, entre otros líderes empresariales.

Cabe mencionar que previamente, en diciembre de 2025 la jefa de Estado recibió a José Medina Mora Icaza, como nuevo presidente del CCE en Palacio Nacional. Este encuentro marcó el inicio de la gestión de Medina Mora como presidente del CCE, cargo que asumió formalmente el 10 de diciembre.

La reunión en su momento sirvió para establecer un diálogo permanente entre el gobierno federal y el sector empresarial que ha sido constante en la administración encabezada por la presidenta Sheinbaum.

Bajo esta premisa, tanto la jefa del Ejecutivo y el sector empresarial ha realizado reuniones de seguimiento y colaboración a través de mesas de trabajo y eventos conjuntos como lo visto en la contención de precios del PACIC.

fdm