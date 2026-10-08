“Nunca haría algo en contra de mi país”: Kuri tras polémica

Ante la polémica generada por la posible participación de autoridades estadounidenses en acciones de capacitación policial en Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri González aseguró que el proyecto se mantendrá dentro del marco legal mexicano y descartó cualquier conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El mandatario estatal sostuvo que la cooperación con Estados Unidos no significa permitir que personal extranjero asuma funciones de seguridad en la entidad, sino explorar mecanismos de capacitación que puedan contribuir al fortalecimiento de las corporaciones locales.

“Nunca haría yo algo en contra de mi país y siempre lo haría conforme a ley”, afirmó Kuri al referirse a los cuestionamientos surgidos por el proyecto de una academia internacional de policía.

Sobre el encuentro en el que participó el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, explicó que se trató de una actividad de carácter protocolario y que en ese momento no se concretó ningún acuerdo para el ingreso o permanencia de agentes estadounidenses en territorio queretano.

Kuri indicó además que existe comunicación con funcionarios del Gobierno de México para definir cualquier eventual esquema de colaboración y que la Federación tendría participación en el proceso.

El gobernador destacó que Querétaro ha mantenido vínculos de cooperación internacional en materia de seguridad y capacitación, por lo que consideró que estos intercambios pueden continuar siempre que se apeguen a las disposiciones nacionales.

Finalmente, reiteró que la coordinación con Estados Unidos deberá realizarse de manera institucional y con pleno respeto a las atribuciones de las autoridades mexicanas.