Con una caída superior al 90 por ciento en los delitos de alto impacto y un descenso del cuarto al vigésimo cuarto lugar nacional en incidencia de homicidios, el gobierno de Nuevo León encabezado por Samuel García reportó sus mejores indicadores en materia de seguridad pública de las últimas tres décadas, resultado de la reingeniería institucional y operativa de la Nueva Fuerza Civil.

De acuerdo con el balance oficial presentado por la administración estatal, la consolidación de esta corporación —que actualmente ocupa el primer lugar nacional tanto en confianza ciudadana como en desempeño, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondientes a 2026— se sustenta en una expansión sin precedentes de su estado de fuerza e infraestructura táctica.

Para alcanzar estos resultados, la entidad concretó la edificación del Nuevo Cuartel General de la Nueva Fuerza Civil, así como el despliegue territorial de 20 nuevos destacamentos estratégicos, de los cuales 17 ya se encuentran en plena operación y tres permanecen en fase de desarrollo.

En el rubro de recursos humanos y especialización, el estado incorporó a más de 7 mil 500 nuevos elementos policiales y creó ocho Divisiones Especializadas enfocadas en labores de inteligencia, reacción y combate frontal al crimen.

Asimismo, el fortalecimiento operativo incluyó una renovación mayor del parque vehicular y aéreo. La corporación sumó más de mil patrullas nuevas, 200 camionetas SUV blindadas y más de un centenar de unidades tácticas tipo Black Mamba y vehículos Rhino. Para el patrullaje y apoyo aerotáctico, la flotilla estatal se reforzó con la adquisición de nueve helicópteros y dos aeronaves Black Hawk, consolidando así una estrategia de blindaje y respuesta inmediata en todo el territorio neoleonés.