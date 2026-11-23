El alcalde subrayó la coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en la construcción de la desaladora y el primer desarrollo de Vivienda para el Bienestar en el municipio.

LOS CABOS, BCS. Al rendir su segundo informe de gobierno, el presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez, destacó que los principales avances de su administración son resultado de la coordinación con el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La obra de mayor relevancia es la nueva planta desaladora de Cabo San Lucas, alineada con el Plan Nacional Hídrico, que registra un avance de 76.58% y una inversión superior a 1,780 millones de pesos. Junto con la primera desaladora, asegurará el abasto para 350 mil habitantes en uno de los municipios con mayor presión hídrica del país.

En vivienda, el primer desarrollo del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar en Los Cabos suma 704 viviendas en Cabo San Lucas. A ello se agregan 15 millones de pesos federales gestionados para construir cinco campos de futbol del programa Mundial Social.

“Su compromiso con Los Cabos tiene nombre y apellido”, afirmó el alcalde en referencia a la mandataria federal.

En el ámbito municipal, el informe da cuenta de 22 obras de pavimentación, 220 mil desayunos escolares, 4,974 becas, 51 nuevos policías y 112 unidades de seguridad. En finanzas, el pasivo municipal se redujo en 309 millones de pesos, 10.7%, entre diciembre de 2025 y junio de 2026.

El municipio forma parte, además, de los nueve en el país con la distinción de Gobierno Local Confiable.

Agúndez cerró su mensaje con el lema que acompañó su informe: “Dos años de resultados. Y seguimos”.