¡Alerta en CDMX! Confirman segundo caso de gusano barrenador en un perro

El segundo caso de gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) fue confirmado en la Ciudad de México en un perro de raza pastor australiano de ocho años de edad, en la alcaldía Xochimilco.

Fuentes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dieron a conocer a Excélsior que el hallazgo se realizó el pasado 11 de mayo en el Barrio de San Juan Moyotepec, en el Pueblo de San Gregorio Atlapulco, donde inicia la carretera federal 113 rumbo a Oaxtepec, Morelos.

El pastor australiano tenía la gusanera en una herida fresca en la región del codo, provocada por una pelea con otros perros, misma que fue atendida por médicos veterinarios, quienes lo reportan fuera de peligro.

El dueño del perro fue quien dio parte a las autoridades al observar la lesión con larvas, que posteriormente los laboratorios del Senasica confirmaron como positivo para gusano barrenador del ganado.

Primer caso de gusano barrenador en CDMX

Cabe recordar que el primer caso en la Ciudad de México, que se convirtió en la entidad número 25 con presencia de este parásito, se registró el pasado 26 de abril en un perro dóberman de 12 años de edad, en Topilejo en la alcaldía Tlalpan.

Este segundo caso comprueba que la mosca del gusano barrenador del ganado ya se encuentra en la colindancia entre la Ciudad de México y el estado de Morelos, en la zona rural y suelo de conservación, donde abundan animales de granja, en las alcaldías de:

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

¿Qué hacer en caso de sospecha?

La clave para evitar riesgos mayores y detener la propagación del parásito es la vigilancia constante. Senasica recomienda a todos los dueños de mascotas y ganado seguir estos pasos:

Revisión constante

Inspecciona a tus animales regularmente en busca de rasguños, mordeduras o cortes.

Atención inmediata

Cura y desinfecta cualquier herida fresca al momento.

Identifica los síntomas

Si la lesión despide un mal olor, no cicatriza o se observan larvas (gusanos) en su interior, acude de inmediato al veterinario.

📞 ¿Dónde reportar casos sospechosos?

Si detectas un posible caso de gusano barrenador, es vital no dejarlo pasar y notificar a las autoridades del Senasica a través de los siguientes números gratuitos:

800 751 2100

55 3996 4462

vjcm