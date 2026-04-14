Nuevo derrame de hidrocarburo pone en riesgo fuentes de abasto de agua en Veracruz

Un derrame de hidrocarburo ocurrido entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en los municipios de Poza Rica y Coatzintla puso de nueva cuenta en un predicamento a las autoridades municipales y estatales de Veracruz.

En ambas demarcaciones tuvieron que suspender el servicio de agua y los pobladores exigen una rápida remediación.

Expertos señalan que el derrame es de aceite y residuos derivados del oleoducto Fobos–CAB Tajín, que alcanzaran arroyos urbanos y la zona de captación de agua potable que abastece a más de 200 mil habitantes.

Las autoridades locales confirmaron que el incidente obligó a suspender temporalmente el bombeo en la bocatoma de CAEV en Corralillos, mientras cuadrillas de Petróleos Mexicanos instalaban barreras oleofílicas y realizaban trabajos de contención para evitar que la contaminación ingresara a la red doméstica.

De acuerdo con la versión oficial, las lluvias intensas provocaron el rebosamiento de cárcamos y áreas en mantenimiento, arrastrando hidrocarburo hacia los arroyos Hueleque y Salsipuedes, donde vecinos documentaron manchas extensas, olor penetrante y síntomas como náuseas, mareos y dolor de cabeza.

Las autoridades insisten en que no hubo falla mecánica ni actos de vandalismo, pero habitantes de colonias como Chapultepec, 27 de Septiembre y Benito Juárez cuestionan la explicación y señalan que episodios similares se repiten desde hace años sin que exista una estrategia de prevención o renovación de ductos.

Reclaman a Pemex la opacidad en los reportes de derrames Foto: Especial

La suspensión del servicio de agua potable generó preocupación adicional entre familias que dependen de la red pública y que, ante la falta de información clara, recurrieron a la compra de garrafones o a la recolección de agua de lluvia.

Aunque CAEV informó que el bombeo fue restablecido la tarde del lunes, organizaciones ambientales y especialistas locales advierten que la presencia de hidrocarburo en cuerpos de agua superficiales puede tener efectos prolongados en la fauna, la calidad del suelo y la salud humana, especialmente en zonas donde la infraestructura de saneamiento es limitada.

El incidente ocurre en medio de la tensión de los habitantes de comunidades que ven contaminados sus cuerpos de agua.

Reclaman a Petróleos Mexicanos (Pemex) la opacidad en los reportes de derrames, la falta de mantenimiento en ductos antiguos y la ausencia de mecanismos de reparación del daño ambiental.

En Poza Rica, colectivos ciudadanos recordaron que la región acumula décadas de pasivos petroleros sin remediación integral y que los eventos de contaminación se atienden de manera reactiva, sin auditorías públicas ni sanciones visibles.

Aunque Pemex ya comenzó a realizar trabajos de limpieza y monitoreo en los arroyos afectados, las autoridades municipales solicitaron información detallada sobre el volumen derramado, el origen exacto del rebosamiento y los riesgos para la población.

La Secretaría de Medio Ambiente estatal no ha precisado si abrirá un procedimiento administrativo o si solicitará peritajes independientes para evaluar el impacto ecológico.

En tanto, habitantes de las zonas afectadas exigen transparencia, reparación y garantías de no repetición en una región donde la actividad petrolera continúa siendo motor económico, pero también fuente recurrente de crisis ambientales.

JCS