Sheinbaum celebra reconocimiento de EU a la soberanía: "Cuando leí eso dije qué bien"

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su satisfacción por las declaraciones realizadas por el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien afirmó que Washington debe respetar la soberanía mexicana.

En este contexto, la mandataria expuso que recibió de manera positiva los comentarios del funcionario estadounidense, que recientemente destacó el nivel de colaboración alcanzado con el gobierno de México.

Cuando leí eso ayer dije qué bien”, comentó Sheinbaum al referirse a las palabras de Mullin, quien durante una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos reconoció que la administración mexicana ha mostrado una actitud de cooperación que calificó como “impresionante”, al tiempo que subrayó que México mantiene una posición firme en la defensa de su soberanía.

Cabe señalar que el funcionario americano declaró que, tras reunirse con la presidenta y su gabinete en la Ciudad de México, constató una colaboración más estrecha entre ambos países, aunque enfatizó que “aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”.

El funcionario americano declaró que, tras reunirse con la presidenta y su gabinete en la Ciudad de México, constató una colaboración más estrecha entre ambos países. Cuartoscuro

Cooperación sin subordinación, sostiene Sheinbaum

Sheinbaum sostuvo que las declaraciones del secretario estadunidense reflejan la postura que ha mantenido su gobierno desde el inicio de su administración: una relación de coordinación y colaboración con Estados Unidos, pero sin aceptar subordinación ni injerencias externas.

La mandataria recordó que durante los encuentros sostenidos con funcionarios de la administración del presidente Donald Trump se ha insistido en que la cooperación bilateral debe desarrollarse bajo principios de respeto mutuo y reconocimiento de la integridad territorial de ambas naciones.

Para cerrar el tema, la jefa de Estado reiteró que la relación con Washington debe mantenerse dentro de un marco de cooperación institucional, particularmente en temas de seguridad, combate al tráfico de drogas y migración, pero siempre bajo el principio de respeto a las decisiones soberanas de México.