Derrame en el Golfo amenaza cultivos y abejas por "lluvia ácida"

A largo plazo, el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México generará "lluvia ácida" que amenaza los cultivos y a las especies polinizadoras de diversas regiones del estado, advirtieron investigadores de la Universidad Veracruzana (UV).

La alerta se lanzó de cara al Primer Festival de la Colmena Viva, un proyecto enfocado en promover el "apiturismo" desde el parque temático La Colmena Palajos, en el municipio de Teocelo, donde la máxima casa de estudios y productores regionales estudian los retos actuales de la apicultura.

Juan José Pale Lara, investigador y director del proyecto parque temático La Colmena Palajos, advirtió que los vapores y contaminantes derivados del hidrocarburo agravarán un problema ecológico que ya es visible: la desorientación de la fauna.

Señaló que tanto abejas como aves migratorias están alterando sus rutas al detectar que sus fuentes habituales de alimento están contaminadas por químicos o pesticidas.

Como ejemplo de este desgaste, recordó la reciente y atípica muerte de pelícanos que cayeron en pleno vuelo en el municipio de Atoyac.

El especialista detalló que la contaminación marina llegará a la montaña a través de la evaporación del agua, arrastrando compuestos que generarán episodios de lluvia ácida.

Este fenómeno, explicó, altera la floración, reduce la disponibilidad de néctar y modifica la composición química del suelo.

“En regiones donde este fenómeno es recurrente, las plantaciones suelen perderse por el desequilibrio químico que impide el desarrollo normal de las plantas”, señaló Pale Lara. Aunque la constante humedad de la zona montañosa podría amortiguar parcialmente el impacto, advirtió que las zonas bajas y el altiplano presentan una alta vulnerabilidad.

El sector apícola será uno de los más golpeados

Las abejas dependen de un clima estable y floración sana, por lo que la contaminación tóxica se suma a la crisis de una industria que, además, enfrenta la competencia desleal de mieles adulteradas.

Aunque la UV y otras instituciones ya investigan para anticipar qué cultivos específicos serán los más afectados por esta lluvia ácida, Pale Lara fue contundente al evaluar el futuro a corto plazo: la situación es compleja y, en muchos casos, los daños al ecosistema ya son inevitables.

Las abejas dependen de un clima estable y floración sana Foto: Lourdes López

JCS