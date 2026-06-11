¿Fiebre mundialista en Registro Civil del Edomex? Los nombres de futbolistas más elegidos para bebés

La pasión por el futbol no solo se vive en las gradas o frente al televisor; ahora también queda plasmada en las actas de nacimiento. Durante los últimos 17 meses, el Registro Civil del Estado de México ha documentado una peculiar y creciente tendencia: registrar a los recién nacidos con los nombres de las máximas figuras del futbol mundial.

A través del trabajo estadístico realizado por la Dirección General del Registro Civil estatal, adscrita a la Consejería Jurídica, se identificaron los nombres que están marcando a las nuevas generaciones de familias mexiquenses.

El Top 5 de nombres futboleros en el Edomex

Para sorpresa de muchos, el primer lugar no pertenece a los astros de la última final mundialista, sino a un histórico defensa brasileño, mientras que leyendas de distintas épocas empatan en las preferencias.

Thiago por Thiago Silva (Brasil), con 322 registros. Diego Armando por Diego Armando Maradona (Argentina), con 93. Kylian por Kylian Mbappé (Francia), con 94. Lionel por Lionel Messi (Argentina), con 55. Cristiano por Cristiano Ronaldo (Portugal), con 3.

Messi y CR7: ¿En qué municipios están sus tocayos?

Aunque Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son considerados por muchos como los mejores jugadores del mundo, en el Estado de México sus nombres ocupan el cuarto y quinto lugar de esta lista, respectivamente, con una distribución geográfica muy específica: