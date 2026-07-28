No solo Medicina: análisis halla patrón atípico en más carreras de la UNAM

Nuevos análisis de Arturo Erdély estiman que la concentración inusual de puntajes altos observada en Medicina también aparece en otras dos licenciaturas. En Administración calculó que 98.2 por ciento de los admitidos pertenecería al componente atípico; en Actuaría, la estimación fue de 86.1 por ciento.

La concentración inusual de puntajes altos detectada en el examen de admisión 2026 de la UNAM no se habría limitado a Medicina. Nuevos análisis estadísticos elaborados por el actuario Arturo Erdély identifican comportamientos similares en las licenciaturas de Administración y Actuaría, al aplicar el mismo modelo utilizado previamente para estudiar el ingreso a Médico Cirujano en Ciudad Universitaria.

En Administración, de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), el modelo estimó que 50.2 por ciento de los resultados corresponde a un componente de comportamiento atípico, con una concentración máxima ubicada en 99 aciertos.

Al analizar únicamente a los aspirantes admitidos —quienes alcanzaron el puntaje de corte de 108 aciertos o más—, el especialista calculó que la probabilidad estimada de pertenecer a ese componente es de 98.2 por ciento.

En el caso de Actuaría, de la Facultad de Ciencias, Erdély estimó que 42.2 por ciento de los sustentantes formó parte del componente atípico, con una mediana de 106 aciertos.

Para esta licenciatura, cuyo puntaje de ingreso fue de 113 aciertos, el modelo calculó que la probabilidad estimada de que un admitido pertenezca a ese grupo es de 86.1 por ciento.

Los resultados se suman al análisis previo realizado sobre Médico Cirujano en Ciudad Universitaria, donde el especialista identificó una distribución distinta de la observada en años anteriores.

De acuerdo con Erdély, su modelo estadístico busca identificar la coexistencia de diferentes comportamientos dentro de la distribución de resultados del examen. El análisis no prueba fraude, no identifica personas ni determina por sí mismo las causas detrás de las variaciones, sino que plantea la existencia de un patrón estadístico que requiere revisión técnica.

La UNAM mantiene abierta la revisión del proceso de ingreso a licenciatura 2026 a través de la Comisión Técnica creada para analizar las condiciones de aplicación del primer examen de admisión completamente en línea.