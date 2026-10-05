“No quiero organizar a la izquierda en América Latina”: Sheinbaum

Será hasta que se desarrolle la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, cuando la presidenta se pronuncie sobre cómo se desarrolló ese proceso electoral en el país sudamericano, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Vamos a esperar la segunda vuelta y una vez que termine todo el proceso ya podemos dar más opinión”, expuso la titular del Ejecutivo.

En rueda de prensa destacó que sí existe intervención de la que calificó como derecha internacional de intervenir en las elecciones en países latinoamericanos, y reconoció que sí ha logrado reducir la influencia de la izquierda en la región.

“Obviamente a través de los partidos políticos puede haber comunicación de qué es lo que ocurre en cada lugar, y repito, nosotros lo más importante pues es concentrarnos en nuestro país y buscar el vínculo a través de mecanismos académicos o de otro tipo para poder estudiar por qué se da esta situación.

“Mi interés no es organizar a la izquierda de América Latina, para eso están los partidos políticos y otros mecanismos. Yo me concentro en México, es la mejor política exterior, decía el presidente López Obrador, es la interior y no desviarnos hacia ningún lado que traicione al pueblo”, enfatizó la titular del Ejecutivo.

Destacó que en ese movimiento de la derecha internacional se encuentran funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que buscan intervenir en las elecciones de México.

“Yo he dicho que no necesariamente esel presidente, pero hay grupos muy de derecha en ese gobierno que no quieren a México y que no quieren a los pueblos y que buscan que cambie el gobierno en México”, comentó la presidenta.