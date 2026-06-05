"No dejen de buscar a mi hija", clama madre de la periodista Roxana Guzmán

Rubí Celia Ramírez, madre de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, llegó temprano, esperó afuera del recinto donde la presidenta Claudia Sheinbaum tenía un evento. Había varias personas esperando con peticiones. La presidenta ordenó detener el vehículo que la transportaba, abrió su ventanilla y recibió a doña Rubí Celia: "No dejen de buscar a mi hija, se lo ruego”, Sheinbaum la abrazó.

Tres días después de la violenta sustracción de su hija de la casa familiar, doña Rubí Celia llegó con carteles para esperar el paso de la mandataria, después de verla y hacerle la petición, se derrumbó en los brazos de uno de sus familiares.

No es para menos, en entrevista después de unos minutos de fuertes emociones reconoció que el pasado jueves vivieron una guerra de nervios, de esperanza y decepción, luego de recibieran una llamada falsa que les hizo creer que su hija había sido localizada.

“Ayer jugaron con nuestros sentimientos”, dijo, visiblemente afectada. Relató que habló directamente con la persona que aseguraba tener a su hija; alcanzó a identificar la voz, pero la llamada se cortó y el teléfono fue apagado. “Fue un desastre, muy fatal… jugaron desgraciadamente con nuestros sentimientos”, insistió la madre llorosa.

La periodista secuestrada Foto: Especial

Dijo que posteriormente comenzaron a ver que había publicaciones en el sentido de que Roxana ya había aparecido y los hijos de la periodista se emocionaron, pero esa esperanza rápidamente se esfumó cuando fueron informados que no era verdad, por eso pidió tener precaución con este tipo de reportes no verificados.

Explicó que la Fiscalía les ha informado que continúa realizando operativos y que incluso han acudido a su domicilio para actualizarles sobre las acciones en curso. Aseguró que, hasta ahora, nadie se ha comunicado para pedir rescate ni han recibido intentos de extorsión relacionados con el caso. También confirmó que autoridades federales ya participan en la búsqueda. “Afortunadamente nos están apoyando; no me puedo quejar en ese aspecto, pero no veo resultados. Ya son muchas horas, muchos días”, expresó.

A quienes han intentado aprovecharse de la situación, les envió un mensaje directo: “Que Dios los bendiga y Dios quiera que nunca pasen por una situación así”. A su hija, en cambio, le habló con la urgencia y la ternura de una madre que no se rinde: “Que por favor resista, resista lo más que pueda y que regrese a casa. Sus hijos la extrañan demasiado. Mi esposo y yo estamos destrozados, pero atentos”.

Dijo confiar en que la presidenta pueda ver las lonas y mensajes colocados por la familia y que alguien de su equipo le informe de la situación. “Le tiene que llegar”, afirmó. Como madre, le pidió que se ponga la mano en el corazón y refuerce el apoyo para localizar a su hija. “La extrañamos mucho”, concluyó.

Alrededor de la madre se encontraban su esposo, los hijos de Roxana, sus hermanos y familiares cercanos, así como el subdirector de portal noticioso que dirige la ahora ausente.