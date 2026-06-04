Padre de la periodista Roxana Guzmán suplica que la devuelvan con vida

A tres días del secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, su padre rompió el silencio para exigir información sobre su paradero y suplicar a los captores que la devuelvan con vida.

La periodista fue privada de la libertad por un grupo de hombres armados que ingresaron violentamente a su domicilio, un hecho que quedó registrado en video por cámaras de seguridad.

Ante la falta de avances sustanciales, el padre de la periodista dirigió un mensaje directo a las personas que la mantienen cautiva, manifestando su desesperación y la disposición de la familia para negociar:

Díganme qué quieren. Si quieren dinero, yo lo busco, yo lo consigo como sea. No entiendo por qué se la llevaron, ella es una mujer trabajadora y no les ha hecho nada malo a nadie", expresó conmovido.

De acuerdo a ABC Noticias, el hombre lamentó la severa crisis de seguridad que enfrentan los comunicadores en la región, reiterando el enorme peligro que implica ejercer el periodismo en el país, una profesión que calificó como sumamente insegura y desprotegida ante el avance del crimen organizado.

Respecto al estatus de las investigaciones, la situación se mantiene de la siguiente manera:

Operativo conjunto: Autoridades locales de Veracruz y corporaciones federales han sumado esfuerzos con colectivos de búsqueda y organizaciones civiles para rastrear la periferia del lugar del plagio.

Sin avances: A pesar del despliegue policial y del análisis del material en video, hasta el momento las fiscalías no han emitido ninguna actualización favorable ni pistas contundentes que apunten a la localización de Roxana Berenice.