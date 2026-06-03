Sin rastro de la periodista Roxana Guzmán a más de 24 horas de su secuestro; Fiscalía de Veracruz indaga

A más de 24 horas del secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Nanchital, Veracruz, las autoridades aún no reportan avances públicos ni indicios firmes sobre su paradero. A pesar del fuerte operativo conjunto desplegado en la región, no hay responsables identificados tras la privación de la libertad de la comunicadora.

La titular de la Fiscalía General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez, confirmó este miércoles que la investigación se realiza “de tiempo completo”. Aseguró que la carpeta se está integrando siguiendo estrictamente los protocolos aplicables tanto a personas comunicadoras como a mujeres víctimas de violencia.

“Es muy prematuro para descartar cualquier línea… tenemos que agotar todas y cada una”, declaró la fiscal al reconocer que existen múltiples líneas de investigación abiertas y que ninguna de ellas se ha desechado.

Actualmente, se mantiene un operativo coordinado en el que participan diversas corporaciones de seguridad:

Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Secretaría de Marina Armada de México.

Guardia Nacional.

Policía Ministerial.

Análisis del video del secuestro de Roxana Guzmán

Uno de los elementos centrales de la indagatoria es el video difundido en redes sociales, el cual muestra el momento exacto del violento ataque contra Roxana Guzmán y el cual fue transmitido en directo por ella. De acuerdo con las autoridades, el personal ministerial concentra sus esfuerzos en:

Recuperar y analizar las cámaras de videovigilancia de la zona.

Recabar las declaraciones de testigos clave.

El peritaje del material audiovisual que circula en internet.

La fiscal hizo especial énfasis en la perspectiva de género dentro del caso: “No debemos perder que es una mujer, y eso nos obliga a ser aún más exhaustivos”. Además, subrayó que el tema se aborda diariamente en las mesas de seguridad encabezadas por la gobernadora Rocío Nahle, aunque hasta el momento no se han ofrecido plazos ni datos preliminares verificables.

Exigencia de seguridad para el gremio periodístico en Veracruz

Mientras las corporaciones federales y estatales continúan la búsqueda de la comunicadora, organizaciones de periodistas y colectivos civiles de la región exigen la localización urgente y con vida de Roxana Guzmán.

El gremio advierte que el ataque fue directo y violento, lo que evidencia una preocupante escalada de riesgo para el ejercicio periodístico en el sur del estado de Veracruz, una de las zonas más vulnerables para los comunicadores en el país.